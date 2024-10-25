  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Efor Çay, Türk çayını Uluslararası Gastromasa Gastronomi Fuarı'nda dünya ile buluşturacak
Takip Et

Efor Çay, Türk çayını Uluslararası Gastromasa Gastronomi Fuarı'nda dünya ile buluşturacak

Türkiye'nin köklü firmalarından Efor Group bünyesindeki çay markası Efor Çay, Türk çayını, 9. kez kapılarını açacak Uluslararası Gastromasa Gastronomi Fuar’ında dünya ile buluşturacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Efor Çay, Türk çayını Uluslararası Gastromasa Gastronomi Fuarı'nda dünya ile buluşturacak
Takip Et

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye’nin en kaliteli çay üreticilerinden biri olan Efor Çay, Türk çayını dünya gastronomisi ile buluşturmaya devam ediyor. Türkiye ile dünya gastronomisi arasında bir köprü görevi gören Uluslararası Gastromasa Gastronomi Fuarı, bu yıl 13-14 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde, “Legacy & Menu” temasıyla 9. kez kapılarını açacak. Efor Çay, fuarda lezzet ve kaliteye önem veren konaklama ve ağırlama sektörüne ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak.

“Türkiye’de ve dünyada çay tüketim alışkanlıklarını yeniden şekillendireceğiz”

Efor Çay’ın doğal ve kaliteli ürünleri, Türkiye’de ve dünyada çay tüketim alışkanlıklarını yeniden şekillendirme vizyonu ile üretilmektedir diyen Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Üretimden fincana kadar her aşamada sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak hareket eden Efor Çay, yüksek kalite standartlarını korurken doğayı ve kaynakları gözetmeyi temel ilke edinmiştir” dedi.

Akkuş, Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı, dünya gastronomisinin önde gelen temsilcilerini Türkiye’de buluştururken, Efor Çay da bu platformda yer alarak Türk çayının benzersiz aromasını dünya çapında tanıtmayı hedeflemektedir. Akkuş, fuarda çay tadım etkinlikleri ve interaktif sunumlar, çay severlere ve profesyonellere, Efor Çay’ın ürünlerinin hikayesi ve üretim süreçleri hakkında bilgi verileceğini belirtti.

“Türk çayının, dünyada eşsiz bir yere sahip olmasını hedefliyoruz”

İbrahim Akkuş, “Efor Çay olarak Türk çayının lezzetini, doğallığını ve yüksek kalitesini dünya gastronomisi ile buluşturmayı önemsiyoruz. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı’nda yer alarak Türk çayının, dünyada eşsiz bir yere sahip olmasını hedefliyoruz. Bu etkinlik, çayımızı sektöre tanıtmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek için de önemli bir fırsat sunuyor.” Efor Çay, Gastromasa’da geleneksel ve yenilikçi çay lezzetleriyle konuklarını karşılamaya hazırlanıyor.

EOSB Engelliler Montaj Atölyesi 5 yaşındaEOSB Engelliler Montaj Atölyesi 5 yaşındaŞehirler
Motorine zam geldi, tabela değişti: İşte 25 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Motorine zam geldi, tabela değişti: İşte 25 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Asusan, yeni fabrika yatırımıyla yönünü ihracata dönecekAsusan, yeni fabrika yatırımıyla yönünü ihracata dönecekŞehirler
10 soru 10 cevap: İşte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin ayrıntıları...10 soru 10 cevap: İşte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin ayrıntıları...Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Asusan, yeni fabrika yatırımıyla yönünü ihracata dönecek
Asusan, yeni fabrika yatırımıyla yönünü ihracata dönecek
Mercedes-Benz'in karı Çin'in etkisiyle düştü
Mercedes-Benz'in karı Çin'in etkisiyle düştü
Allianz Teknik, 135 bin çocuğa deprem farkındalık eğitimi verecek
Allianz Teknik, 135 bin çocuğa deprem farkındalık eğitimi verecek
Akbank 2 yıl vadeli sendikasyon piyasasını yüksek taleple yeniden açtı
Akbank 2 yıl vadeli sendikasyon piyasasını yüksek taleple yeniden açtı
Tekfen'den pay geri alım açıklaması
Tekfen'den pay geri alım açıklaması
EBEBEK 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
EBEBEK 3. çeyrek bilançosunu açıkladı