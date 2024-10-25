Efor Çay, Türk çayını Uluslararası Gastromasa Gastronomi Fuarı'nda dünya ile buluşturacak

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye’nin en kaliteli çay üreticilerinden biri olan Efor Çay, Türk çayını dünya gastronomisi ile buluşturmaya devam ediyor. Türkiye ile dünya gastronomisi arasında bir köprü görevi gören Uluslararası Gastromasa Gastronomi Fuarı, bu yıl 13-14 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde, “Legacy & Menu” temasıyla 9. kez kapılarını açacak. Efor Çay, fuarda lezzet ve kaliteye önem veren konaklama ve ağırlama sektörüne ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak.

“Türkiye’de ve dünyada çay tüketim alışkanlıklarını yeniden şekillendireceğiz”

Efor Çay’ın doğal ve kaliteli ürünleri, Türkiye’de ve dünyada çay tüketim alışkanlıklarını yeniden şekillendirme vizyonu ile üretilmektedir diyen Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Üretimden fincana kadar her aşamada sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak hareket eden Efor Çay, yüksek kalite standartlarını korurken doğayı ve kaynakları gözetmeyi temel ilke edinmiştir” dedi.

Akkuş, Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı, dünya gastronomisinin önde gelen temsilcilerini Türkiye’de buluştururken, Efor Çay da bu platformda yer alarak Türk çayının benzersiz aromasını dünya çapında tanıtmayı hedeflemektedir. Akkuş, fuarda çay tadım etkinlikleri ve interaktif sunumlar, çay severlere ve profesyonellere, Efor Çay’ın ürünlerinin hikayesi ve üretim süreçleri hakkında bilgi verileceğini belirtti.

“Türk çayının, dünyada eşsiz bir yere sahip olmasını hedefliyoruz”

İbrahim Akkuş, “Efor Çay olarak Türk çayının lezzetini, doğallığını ve yüksek kalitesini dünya gastronomisi ile buluşturmayı önemsiyoruz. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı’nda yer alarak Türk çayının, dünyada eşsiz bir yere sahip olmasını hedefliyoruz. Bu etkinlik, çayımızı sektöre tanıtmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek için de önemli bir fırsat sunuyor.” Efor Çay, Gastromasa’da geleneksel ve yenilikçi çay lezzetleriyle konuklarını karşılamaya hazırlanıyor.