Efor Çay, WhitebirdCoffee markasıyla kahve pazarına girmek için geri sayıma başladı!

Efor Çay çatısı altında hayata geçirilen iki farklı kahve markası, kahveseverlere hem geleneksel hem de modern lezzetler sunmayı hedefliyor.Kahve sektöründeki yeni yolculuğunu, temiz ve özenle seçilmiş kahve çekirdekleriyle sürdürecek olan WhitebirdCoffeeürün yelpazesinde filtre kahve, kapsül kahve ve çekirdek kahveye yer verecek. Öte yandan, Kırk Yıl markasıyla da geleneksel Türk kahvesini tüketiciyle buluşturacak. Bu çeşitlilik, markanın geniş bir tüketici kitlesine hitap etme amacını desteklerken, sıcak içecek sektöründeki konumu da güçlendirecek.

Efor Çay, kahve kategorisine yönelik yatırımlarının sadece üretim süreçleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yenilikçi ve tüketici dostu ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Kahve üretimini Tokat Erbaa’da bulunan yeni tesisinde gerçekleştirecek olan şirket, kahve severlerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun, farklı damak tatlarına hitap eden ürünlerini kahve tutkunlarıyla buluşturmak için geri sayıma başladı.

2025 yılında tüketiciyle buluşacak

WhitebirdCoffeeve Kırk Yıl geleneksel Türk kahvesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlananlansmanıyla birlikte, Türkiye’de büyüyen kahve pazarına güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen marka, sektördeki tüketici taleplerini karşılamayı ve sıcak içecek pazarındaki iddiasını daha da pekiştirmeyi planlıyor. Kahve sektörü üzerine yapılan araştırmalara göre, tüketicilerin artan ilgisi ve çeşitlilik arayışı, bu kategorideki büyüme trendini destekliyor.

Yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor

Efor Çay’ın kahve sektörüne yönelik çalışmaları, hem şirketin büyüme hedeflerine hem de yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacak. Efor Çay çatısı altında yer alan WhitebirdCoffeeve Kırk Yıl geleneksel Türk kahvesi 2025 yılı itibarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.