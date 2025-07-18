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Efor Çay’dan Elazığ’a güneş enerjisi yatırımı

Efor Çay, sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisi kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Elazığ’da 10 MW AC ve 11.9 MWp DC kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kuracak.

Haber Merkezi
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Efor Çay’dan Elazığ’a güneş enerjisi yatırımı
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Sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda enerji yatırımlarına hız kesmeden devam eden Efor Holding şirketlerinden Efor Çay, Elazığ’da hayata geçirmeyi planladığı Efor 3 Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için 10 MW AC ve 11,9 MWp DC kurulu güce sahip çağrı mektubunu aldı.

2026 yılı içinde kurulum ve devreye alma çalışmalarının tamamlanması hedeflenen Efor 3 GES’in, yıllık yaklaşık 23.000 MWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Söz konusu üretim kapasitesi, grubun enerji tüketim ihtiyacına katkı sağlamanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de önemli bir destek sunacak.

‘’Sadece üretime değil, doğaya da değer katmak istiyoruz’’

Efor Holding CEO’su Ahmet Demir, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ‘’ Üretimin olduğu her alanda artık enerji verimliliği ve çevresel etkiyi göz ardı etmek mümkün değil. Biz de Efor Holding olarak sadece üretime değil, doğaya da değer katmak istiyoruz. Elazığ’da hayata geçireceğimiz Efor 3 GES, bu yaklaşımımızın somut bir örneği. Bu yatırımımızla hem kendi enerji ihtiyacımızı daha temiz kaynaklardan karşılayacak hem de ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacağız.” dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının, Efor Holding’in uzun vadeli vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Demir, önümüzdeki dönemde bu alandaki projelerin artarak devam edeceğini de belirtti.

Efor Holding’in yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları yalnızca Elazığ’la sınırlı değil. Grup bünyesinde, Malatya Arapgir’de 131.650 m²’lik alanda kurulu GES projeleri güvenli ve verimli enerji üretimi sağlarken, Samsun’daki 36 bin m²’lik Efor Gübre tesisinde yer alan 2,56 MWp kapasiteli çatı tipi GES ile tesisin büyük kısmı temiz enerjiyle çalışıyor. Rüzgar enerjisi tarafında ise Sivas’taki 160 MW kapasiteli Yellice RES projesi, yıllık 450 GWh üretim hacmi ve önemli karbon azaltımı katkısıyla öne çıkıyor. İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde geliştirilen toplam 49,5 MW kapasiteli rüzgar enerjisi santrali projesiyle de Efor Holding, farklı kaynaklardan elde edilen temiz enerji üretimini ülke geneline yaymaya devam ediyor.

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