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Efor Gübre'ye SPK'dan onay geldi

Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş’nin, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Haber Merkezi
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Efor Gübre'ye SPK'dan onay geldi
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Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş’nin halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan esas sözleşme tadil başvurusunun onaylanmasıyla başladı.

Böylece Efor Gübre, halka arz sürecinde önemli bir eşiği aşmış oldu. Şirket, Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanırken, gübre ve madencilik sektörlerindeki büyüme hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemeyi planlıyor.

Sürdürülebilir ve verimli tarım uygulamalarına destek olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Efor Gübre, halka arz sonrasında da yatırımcılarına uzun vadeli ve istikrarlı bir değer sunarak büyümeyi hedefliyor.

Efor Gübre’nin halka arz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, ‘’Bu izinle halka arz sürecinin ilk adımını atmış olduk. Halka arzın tamamlanmasıyla, iki şirketimiz Borsa İstanbul’da işlem görecek. Bu önemli gelişmenin hem tarım sektörüne hem de sermaye piyasalarına önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır’’ dedi.

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