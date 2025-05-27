Efor Holding’in yeni CEO’su Ahmet Demir oldu

Ahmet Demir, Efor Holding’in genel yönetiminden sorumlu CEO olarak görevine başladı. Bu önemli atama, Efor Holding’in sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve küresel ölçekte rekabetçilik ekseninde başlattığı dönüşüm sürecinde yeni bir stratejik dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

“Efor Holding’i küresel ölçekte daha güçlü bir yapıya taşıyacağız”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Demir, Efor Holding’in çok sektörlü yapısının ve stratejik çeşitliliğinin, büyümenin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, şu ifadelerde bulundu:

“Efor Holding, yıllar içinde inşa ettiği sağlam temeller, dinamik insan kaynağı ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımıyla Türkiye’nin öncü holdinglerinden biri konumunda. Bu güçlü yapının bir parçası olmak benim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, verimlilik ve kurumsal dönüşüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Özellikle enerji sektöründeki yatırımlarımızı daha da büyüterek, sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim gücümüzü artıracağız. Hedefimiz, sadece ülke ekonomisine değil, aynı zamanda çevreye ve topluma da uzun vadeli değer üretmek. Efor Holding’i, küresel ölçekte daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışacağız.”

Stratejik derinlik, uluslararası tecrübe

Ohio State Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ahmet Demir, profesyonel kariyerine BEM Dış Ticaret A.Ş.’de Müdür olarak başladı. Ardından Ukrayna’da Euro Trade şirketinde Direktör olarak görev aldı. 2005 yılında Eksim Holding bünyesine katılan Demir, Eksen Gıda Genel Müdürlüğü, Dicle Elektrik Dağıtım ve Dicle Elektrik

Perakende Satış A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Son olarak, 2020–2025 yılları arasında Eksim Holding Gıda Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. 28 yılı aşkın yönetim tecrübesine sahip olan Demir, dijital dönüşüm, operasyonel mükemmeliyet, kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışıyla Efor Holding’in yeni nesil büyüme stratejilerine liderlik edecek.