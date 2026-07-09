Ege Seramik'e ihracat başarı ödülü

Ege Seramik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İzmir Ticaret Odası tarafından 2023 ve 2024 yıllarındaki faaliyetleri kapsamında İhracat ve Döviz Kazandırıcı Ödülü almaya hak kazandığını duyurdu.

Şirket ayrıca, 2023 yılı performansı kapsamında Altın Madalya Safi Ticari Kazanç Takdirname ile ödüllendirildiğini bildirdi.

Marka sıralamasında yükseldi

Ege Seramik'in markası, Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye 125 – Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları 2026" raporunda geçen yıla göre bir sıra yükselerek 114. sırada yer aldı.