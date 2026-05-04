Ege Yapı GYO Genel Müdürü Güneş: Konutta güçlü talep var, sorun finansmana erişim

Ege Yapı, toplam 1,7 milyar dolar değerindeki 8 projesiyle satış ve ön talep sürecini sürdürürken, 6 yeni proje için 1,6 milyar dolarlık yatırım planını devreye aldı. Ege Yapı GYO ise, halka arz sonrası 2025 yılını 811,8 milyon TL net kâr, 2,4 milyar TL satış geliri ve düşük borçluluk oranıyla tamamlarken, pay başına 0,30 TL temettü dağıtımı ve 3 milyar TL’lik borçlanma aracı ihracını hedefledi.

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde, bu yılın teslimlerin hızlandığı ve yeni projelerin devreye alındığı dinamik bir dönem olacağını belirtti. Güneş, İstanbul’da Beyoğlu, Göktürk ve Şile ile Ege Yapı tarafında Bahçeşehir’de yeni projelere başlanacağını, Çekmeköy Ormanyaka ve Urla Kekliktepe projelerinde ise teslimlerin tamamlanacağını ifade etti. Didem Güneş ayrıca; Şişli, Kağıthane ve Ataşehir’de kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Güneş, konut talebine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, Türkiye’de konuta olan talebin güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, yılbaşından bu yana İstanbul, İzmir ve Yunanistan’daki projelere gelen talebin 35.000’i aştığını söyledi. Ege Yapı GYO Genel Müdürü Güneş, ancak bu güçlü talebin satışlara aynı oranda yansımadığını ve bunun en önemli nedeninin finansmana erişimde yaşanan zorluklar olduğunu ifade etti.

Didem Güneş, konut talebine ilişkin değerlendirmesinde, talebinin önündeki en büyük bariyerin finansmana erişim olduğunu belirterek, alıcı profilinin artık daha rasyonel hale geldiğini ifade etti. Güneş, deprem güvenliği ve yapı kalitesi, enerji verimliliği ve aidat dengesi, ulaşım ve lokasyon avantajı ile marka güveni ve teslim geçmişinin öne çıkan kriterler olduğunu söyledi. Yatırımcı tarafında ise kira getirisi, amortisman süresi ve bölgenin değer artış potansiyelinin detaylı şekilde analiz edildiğini aktardı.

Yunanistan projesi Golden Visa’ya uygun yapı sunuyor

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Güneş, Ege Yapı’nın yurt dışı projelerine ilişkin değerlendirmesinde, grup şirketi tarafından Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde geliştirilen Oliville Halkidiki projesinde süreçlerin hızla ilerlediğini belirtti. Güneş, 2027 yılında teslim edilmesi planlanan projenin, Türkler için Golden Visa’ya uygun olduğunu, denize 350 metre mesafede yer aldığını ve 178 villadan oluşan özel bir yatırım modeli sunduğunu ifade etti.