Ege Yapı, İstanbul Bahçeada projesinin fiyatlarını açıkladı

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Son yıllarda artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıması, özellikle büyük kentlerde konuta erişimi zorlaştırdı. İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenler için konutun fiyatı kadar, ödeme koşulları da satın alma kararında belirleyici hale geldi.

Ege Yapı, Bahçeşehir’de geliştirdiği Bahçeada projesine özel şirket finansmanlı ödeme modeliyle konut alımındaki başlangıç maliyetlerini kolaylaştırmayı ve daha geniş bir kesimin ev sahibi olabilmesine imkân sağlamayı hedefliyor. Lansmana özel kampanya kapsamında 699.000 TL’den başlayan peşinat ve 69.000 TL’den başlayan aylık taksit seçenekleri sunuluyor.

Ege Yapı Satış Direktörü Barış Göçek: “Ev sahibi olmayı kolaylaştırmak önceliklerimiz arasında”

Ege Yapı Satış Direktörü Barış Göçek, konuta erişimin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde ödeme koşullarının belirleyici rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ev sahibi olmak, pek çok kişi için hayatın en önemli kararlarından biri. Ancak bu kararı hayata geçirebilmek, yalnızca uygun bir konut bulmaya değil, ödeme koşullarının kişilerin bütçeleriyle uyumlu olmasına da bağlı. Ege Yapı olarak konut sahibi olmayı kolaylaştıran modeller geliştirmeyi önemsiyoruz. Bahçeada’da sunduğumuz şirket finansmanlı ödeme seçenekleriyle, İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenlerin bu hayalini gerçeğe dönüştürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Nitelikli yaşam alanlarını, ulaşılabilir ödeme koşullarıyla bir araya getirerek konuta erişim konusunda somut bir alternatif sunuyoruz.”

Bahçeşehir’de dört etapta 2.457 konut

Dört etapta geliştirilen Bahçeada, 2.457 konut ve 15 ticari üniteden oluşuyor. Proje, 1+0 stüdyo dairelerden 3+1 tipteki dairelere uzanan farklı seçenekleriyle hem kendi evinde yaşamak hem de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere hitap ediyor. Proje, TEM Otoyolu’na yakın konumu ve toplu taşıma alternatiflerine erişimiyle öne çıkıyor.

Açık yüzme havuzları, fitness alanları, sosyal tesisler, kreş, çocuk oyun alanları, restoran ve kafeler ile geniş peyzaj alanları, Bahçeada’da günlük yaşamı zenginleştiren olanaklar arasında yer alıyor. Güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilen projede, güneş panelleriyle desteklenen enerji çözümleri ve yağmur suyu toplama sistemleri de yer alıyor.

Bahçeada’da Lansmana Özel Ödeme Avantajı

Ege Yapı, Bahçeada projesinin lansmanına özel olarak sunduğu şirket finansmanlı ödeme modeliyle İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında 699.000 TL’den başlayan peşinat, 60 ay vade ve 69.000 TL’den başlayan aylık taksit seçenekleriyle konut alımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.