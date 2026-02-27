Ege Yapı Kekliktepe’de son 15 villa: Teslim süreci bahar sonu başlıyor

Gayrimenkul sektörünün güvenilir markalarından Ege Yapı’nın, Ege Yapı GYO portföyünde Urla Kekliktepe’de hayata geçirdiği müstakil villa projesinde satışların sonuna gelindi. Yatay mimari anlayışı ve doğayla bütünleşen yaşam kurgusuyla öne çıkan Ege Yapı Kekliktepe’de, özel havuzlu ve bahçeli 73 villadan yalnızca 15’i kaldı. Teslim sürecine yaklaşan projede, bahar sonunda yaşam başlıyor.

Urla’nın en değerli bölgelerinden Kekliktepe’de konumlanan proje; tek katlı mimarisi, 370 metrekareden 500 metrekareye uzanan geniş yaşam alanları ve 5+1, 6+1 ile 7+1 villa seçenekleriyle seçkin bir yaşam standardı sunuyor. Yaklaşık 1.000 metrekareye varan özel bahçeler ve her villaya ait yüzme havuzları, müstakil yaşamı modern konforla bir araya getiriyor.

“Kekliktepe, Urla’da benzeri olmayan bir yaşam modeli sunuyor”

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ege Yapı Kekliktepe, yalnızca bir konut projesi değil; altyapısı tamamlanmış, doğayla uyumlu mimarisi ve güçlü komşuluk kültürüyle Urla’da ayrışan bir yaşam modeli. Burayı tercih edenler, doğanın içinde sakin ve güvenli bir çevrede, ailesiyle kaliteli zaman geçirmek isteyen bilinçli bir topluluktan oluşuyor. Satışların son aşamasına gelinmesiyle birlikte bu yaşam yapısı büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Bahar sonunda yaşamın başlamasıyla birlikte Kekliktepe’de bu model fiilen hayata geçecek.”

Urla’da iki ayrı yaşam dinamiğini bir araya getiren konum

Ege Yapı Kekliktepe, Çeşme’nin yazlık dinamizmi ile İzmir merkezinin şehir yaşamını tek bir lokasyonda buluşturuyor. Proje; Urla merkeze 5 dakika, Çeşme ve Alsancak’a ise yaklaşık 25–30 dakika mesafede yer alıyor. Bu konum, kullanıcılarına yılın 12 ayı boyunca iki ayrı ev ihtiyacı olmadan dengeli bir yaşam imkânı sunuyor.

Teslimle birlikte artan yatırım değeri

Teslime yaklaşan projede, bugün villa sahibi olanlar için kısa vadede değer artışı potansiyeli öne çıkıyor. Bölgedeki arsa ve konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra, bitmiş proje avantajı sayesinde yüzde 30–35 bandında bir değer artışı öngörülüyor. Ege Yapı, kişiye özel ödeme planlarının yanı sıra 60 ay 0 faiz ve 120 aya varan vade seçenekleriyle süreci destekliyor.

Sürdürülebilir ve yaşama hazır bir proje

Sıfır atık altyapısı, gri su arıtma sistemi, güneş enerjisi panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve A sınıfı enerji verimliliğiyle tasarlanan Ege Yapı Kekliktepe, sürdürülebilirliği yaşamın merkezine alıyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları, SPA ve fitness alanları, tenis kortları, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları ve özenle tasarlanmış peyzaj alanlarıyla proje, bahar aylarıyla birlikte tam anlamıyla yaşama hazır hale geliyor.

Son 15 villa için sınırlı süre

Yalnızca 73 aile için tasarlanan Ege Yapı Kekliktepe’de satışların sonuna gelinirken, son 15 villa için geri sayım başladı. Teslim sürecine yaklaşan proje, Urla’da müstakil yaşam arayışında olanlar için hem yaşam hem de yatırım açısından sınırlı sayıda fırsat sunuyor.