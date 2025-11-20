Ege Yapı OrmanYaka’da teslimler ilkbaharda başlıyor!

İstanbul’un zemin sağlamlığı bakımından en güvenli ilçeleri arasında yer alan Çekmeköy ‘de yer alan ve 23 bin 755 metrekare yeşil alanı olan toplam 35 bin 550 metrekare inşaat alanı ile OrmanYaka, ünlü Mimar Gökhan Avcıoğlu’nun (GAD Mimarlık) imzasını taşıyor. Maksimum 4 katlı bloklardan oluşan projede binalar birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde konumlandırıldı. Geniş bahçe ve teras alanlarıyla her daire, şehir içinde müstakil yaşam konforunu yeniden tanımlıyor. İstanbul’a yakın konumuna rağmen doğanın içinde sakin bir yaşam arayanlara hitap eden OrmanYaka, geniş ve ferah daireleri, bahçe ve teras alanlarıyla üst düzey bir yaşam deneyimi sunuyor.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, projede gelinen son aşamayı şöyle değerlendirdi: “Çekmeköy’de; sağlam zemin yapısı, ulaşım ağlarıyla kurduğu avantajlı bağlantı ve doğal orman dokusuyla değerli bir lokasyonda yeni bir yaşam projesi geliştiriyoruz. Amacımız, doğayla uyum içinde tasarlanmış, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam alanlarını çağdaş şehir yaşamına entegre etmek. OrmanYaka’da örnek dairemizi tamamladık, teslimlere 2026 yılının ilkbaharında başlayacağız.’’

Proje kapsamında avantajlı bir finansman modeli sunuluyor. %30 peşinat, %0,99 faiz oranı ve %70’e varan iç finansman imkânı ile OrmanYaka’da konut sahibi olmak isteyenler için esnek ve erişilebilir ödeme seçenekleri sağlanıyor.

Yatay mimari, doğayla uyumlu tasarım

İstanbul Anadolu Yakası’nda, Çekmeköy’ün orman manzaralı bölgesinde konumlanan OrmanYaka, az katlı mimarisi ve doğayla bütünleşen peyzaj alanlarıyla dikkat çekiyor. Doğal taş, ahşap ve metal detaylarla biçimlenen cephe tasarımı, çevreye duyarlı mimari yaklaşımı çağdaş ve güçlü bir ifade diliyle yansıtıyor.

Projede gün ışığını maksimum seviyede içeri alan geniş pencereler, ısı kontrollü camlar, yağmur suyu geri kazanım sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi sürdürülebilir yaşamı destekleyen uygulamalar yer alıyor. Ayrıca yerden ısıtma sistemi ve akıllı bina altyapısı ile enerji verimliliği artırılıyor.

Zengin sosyal donatılarla aktif yaşam alanı

OrmanYaka, günlük yaşamı zenginleştiren kapsamlı sosyal olanaklar sunuyor. Projede açıkyüzme havuzu, fitness alanı, kafe, açık hava mağazaları ve yürüyüş parkurları yer alıyor. Böylece sakin bir yaşamın huzuru ile sosyal yaşamın dinamizmi dengeli bir şekilde buluşuyor. Alışverişi pratik hale getiren projede, market, restoran, kafe ve daha fazlasını içeren günlük yaşamın ihtiyaçlarını karşılayacak ticari üniteler olacak.

Ulaşım kolaylığı ve güçlü bölge altyapısı

OrmanYaka, Çekmeköy’ün sağlam zemin yapısı üzerine, deprem yönetmeliklerine uygun mühendislik çözümleriyle inşa ediliyor. Proje, E-5 ve TEM Otoyolu, Şile Otoyolu ve M5 Metro Hattı’na yakın konumuyla ulaşım avantajı sunuyor. Levent, Maslak, Ataşehir ve Ümraniye gibi iş merkezlerine kolay erişim imkânı sağlarken, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 25 dakika, İstanbul Havalimanı’na ise 35 dakika mesafede bulunuyor. Projenin çevresinde nitelikli eğitim kurumları, üniversiteler ve özel okullar ve modern hastaneler ile sağlık merkezleri yer alıyor. Tüm bu özellikleriyle OrmanYaka, hem yaşam hem de yatırım açısından yüksek potansiyele sahip bir proje olarak öne çıkıyor.