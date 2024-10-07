Ege Yapı, sürdürülebilir dinamizm için ‘Kurumsal Dönüşüm’ünü başlattı

Gayrimenkul sektöründe öncü çalışmalara imza atan Ege Yapı, şimdi de global şirket olma vizyonu çerçevesinde Kurumsal Dönüşüm Projesi'ni başlattı. Yaklaşık 4 ay sürecek, bugünün ve önümüzdeki 5 yıllık dönemin stratejilerinin masaya yatırılacağı çalışmayla Ege Yapı, yine sektöründe bir ilke imza attı. Uluslararası danışmanlık, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst & Young) ile iş birliği yapan Ege Yapı, kurumsal dönüşümünü hızlandırarak daha verimli bir işleyiş ve organizasyon yapısı kurmayı hedefliyor. Dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmanın gereklilik olduğunu vurgulayan Ege Yapı İnsan Kaynakları Direktörü Rabia Coşkun, bu alanda da sektöre öncülük etmek istediklerini kaydetti.

Konfor alanından çıkma cesareti göstererek başlattıkları dönüşüm yolculuğunu global bir şirket olarak tamamlayacaklarını kaydeden Coşkun, “Ege Yapı'nın, Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı liderliğinde, kurulduğumuz günden bu yana ‘ileri teknoloji odaklı yönetim anlayışı’ ve ‘yenilikçi bakış açısıyla’ marka değeri yüksek projeler hayata geçirdik. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz GYO dönüşüm sürecimiz, Ege Yapı Pay gibi yeni iş kolları yaratmamız, Gayrimenkul/İnşaat ve İklim Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu gibi yatırımlarla portföyümüzü çeşitlendirmemiz neticesinde gelişimimizi ve güçlü büyümemizi sürdürmeye devam ediyor, ABD, Avrupa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalarda yatırımlarımızla da global bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sürekli gelişen yeni iş kollarımız ve yatırımlarımıza paralel olarak organizasyonumuzu da bu doğrultuda stratejik hamlelerimize cevap verecek, bizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacak şekilde kurgulayabilmemiz çok önemli. EY iş birliği ile 4 ay sürecek bu çalışmada, bugünümüzün ve önümüzdeki 5 yıllık dönemin stratejilerini masaya yatıracak, organizasyon yapımızı detaylı inceleyecek, iş süreç ve ihtiyaçlarımıza daha çevik bir şekilde cevap verecek, daha verimli bir işleyiş ve organizasyon yapısı kurmak için çalışacağız." dedi.

Kurumsal hedef operasyon modeline ulaşmak istiyoruz

Amaçlarının kurumsal hedef operasyon modeline ulaşmak olduğunu kaydeden Coşkun, "Danışman firmamızla birlikte, iş modelimizi yeniden değerlendiriyor, hedef operasyon modelini yönlendirecek tasarım prensiplerimizi belirliyor, departman yetkinliklerimizi gözden geçiriyor ve ana süreçlerimizi masaya yatırıyor olacağız. Bununla birlikte, tüm bunları yaparken kurumsal iç ve dış risklerimizi göz ardı etmemek adına, her iki tarafın risk yönetim uzmanları da projede her adımda bizimle yer alacak." dedi.

Bu cesur adımla sektörde yine bir ilk olduğumuzun da farkındayız

Organizasyon yapısı işleyişini ve kurumsal birçok departmanı kurmuş olmakla zaten sektörden ayrıştıklarını hatırlatan Coşkun, “Ancak uzun yıllardan süre gelen kazandığımız gündelik alışkanlıklarımızın ve konfor alanımızın dışına çıkarak attığımız bu cesur adımla sektörde yine bir ilk olduğumuzun da farkındayız. Sonuçta, daha da ileriye giderek kurumsal çözümlerde uzman uluslararası bir firma ile iş birliğine giderek operasyon ve organizasyon modelimizi daha da çevik, dayanıklı ve etkin hale getirmeye çalışmak Ege Yapı'nın tamamen kurumsal kültür ile yönetilmek istemesinin en büyük kanıtı olacağına inanıyorum." dedi.