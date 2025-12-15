Ege Yapı, TÜBİTAK destekli karbon salımını azaltan konut projesinde prototip aşamasına geçiyor

Gayrimenkul sektöründe 20 yıldır güvenilir projelere imza atan Ege Yapı, TÜBİTAK destekli “Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesi” kapsamında yürütülen araştırmanın ara aşama bulgularını paylaştı. Şehircilik, yapı teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle ele alan proje, konutların tüm yaşam döngüsünde karbon salımını azaltmayı hedefliyor.

2023 yılında başlatılan çalışma, proje yürütücüsü Dr. Haldun Ersen liderliğinde ilerliyor. Analiz ve modelleme temelli proje; mimari tasarımdan malzeme seçimine, bina kabuğundan elektrik-mekanik sistemlere, inşaat sürecinden işletmeye kadar tüm aşamalarda karbon salımını minimize etmeye yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyor. Projenin ilk faz hedefi, her bir konut üretiminde karbon salımını %10 ‘ a kadar azaltmak olarak belirlendi.

Proje, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), GEF, UNEP ve Dünya Yeşil Bina Konseyi tarafından yürütülen Sıfır Karbon Binalar inisiyatifi ile aynı yönde ilerliyor. Avrupa Birliği’nin 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda Türkiye’de tüm sektörlerde beklenen dönüşüm sürecinde, küresel karbon salımının yaklaşık %40’ını oluşturan bina ve yerleşimlerin kritik rolüne dikkat çekiliyor.

Dr. Haldun Ersen’ in proje yürütücülüğünde yazılım ekibi ve Ege Yapı tasarım ekibinin geliştirdiği model, Türkiye’nin farklı iklim bölgelerine uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor. Saha verileri, İstanbul’a özgü tip projeler üzerinden değerlendirilerek düşük karbonlu tasarım alternatifleri ortaya konuyor.

“Prototip üretime geçiyoruz”

Ege Yapı Dizayn Ofis Müdürü Suna Mutlu , proje kapsamında geliştirilen yazılım ve prototip konut modeliyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geliştirdiğimiz yazılım ve prototip konut modeli, Türkiye’nin farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen sürdürülebilir çözümler üretiyor. Çevresel etkisi düşük malzeme kullanımını esas alan bir anlayışla ilerliyoruz. İstanbul özelinde yaptığımız tip proje analizleriyle karbon salımını etkileyen tüm parametreleri inceliyor, enerji tüketimini azaltan tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu süreçte geliştirdiğimiz ROR360 yazılımı ile düşük karbonlu konut modelleri üzerinde tasarım ve analiz çalışmalarını başlattık. İlk prototip İstanbul’da üretilecek. Proje tamamlandığında Türkiye’nin düşük karbonlu şehirler hedefi için önemli bir katkı oluşacağını öngörüyoruz.”

Proje yürütücüsü Dr. Haldun Ersen ise projenin geldiği nokta ile ilgili şu değerlendirmeleri paylaştı:

“Ege Yapı ile TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiğimiz ‘Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesi” her bir konut üretiminde karbon salımını %10 azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu girişimin, hem ülkemizde hem de dünyada sürdürülebilir yaşam çözümlerine katkı sunmayı amaçlayan ilk proje olması nedeniyle de oldukça önemli gelişmelere yol açması bekleniyor. BIM çerçevesinde üretilen projenin gerek ülkemiz gerekse dünyamız için iklim değişikliğine katkı sağlayacak bir proje olarak konut üretimi ve gayrimenkul sektörüne, inşaat malzemeleri üretim sektörüne ve mimarlık sektörüne önemli vizyon katması bekleniyor. Projenin ulusal bir proje olması yönünde girişimlerin olduğunu belirten Ersen, ayrıca Dünya Bankası ve EBRD gibi kuruluşlardan da projeye hibe alınmasının önemli bir gelecek vizyonuna imza atılabileceğini düşünüyoruz.