Ege Yapı’dan 7 milyar liralık 7 proje

LEYLA İLHAN

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 2019’da başladıkları Modern Yaka, Cer Loft, Kekliktepe projelerine ek olarak 7 yeni proje için çalışmalara başladıklarını söyledi. Yeni projelere ilişkin bilgi veren Kabadayı, İstanbul’da Çekmeköy, Hasköy, Şile ve Bahçeşehir, İzmir’de ise Alsancak, Dikili ve Urla’da hayata geçecek projelerin büyüklüğünü ise 7 milyar lira olarak açıkladı.

Devam eden projelerden Modern Yaka’nın başladığını ve 18 ayda teslim edileceğini söyleyen Kabadayı, şu bilgileri paylaştı: “Urla Kekliktepe’de 75 üniteli olanın da imalatı başladı. Mart 2025’de de teslim edilecek. Ayrıca İzmir'de 4 proje için de arsalar alındı, plan çalışması devam ediyor. İzmir Alsancak’ın 3 ila 4 yıldır planları devam ediyordu.

Tren garı yanında az katlı bir proje olacak. 100 dönümlük arazisi olan Dikili projemizi 2024 yılına doğru planlıyoruz. Burada bir turizm tesisi olacak. Urla’da ayrıca 400 bin metrekare arazimiz var. Oda 2024’de başlayacak. Şile projemiz için 100 bin metrekare araziyi satın aldık. Villa projesi olacak, doğaya özlem duyanlara yönelik bir çalışma planlıyoruz. Beyoğlu Hasköy projemiz ise konut ve otelden oluşuyor.”

Bunun dışında Ege Yapı olarak Atasehir Yeni Sahra ve Kağıthane bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Kabadayı, başlayacak projelerle birlikte bu yıl 250’nin üzerinde yeni istihdam sağlayacaklarını söyledi.

400 dairede “servisli” kiralama

The Superior Living markasıyla başlattıkları “Serviced Apartments” uygulamasına ilişkin de bilgi veren İnanç Kabadayı, “Bu kapsamda 2022 yılında BatıŞehir’de hizmet vermeye başladık. Bu yıl içinde de Kağıthane’de iki lokasyonda daha The Superior Living markası ile hizmet vereceğiz.

400 mobilyalı konutu da mayıs ayı itibariyle işletmeye başlayacağız. Burada 1 ay üzeri kiralama yapacağız. Otel konseptinde hizmet vereceğimiz bu modelde oda temizliğine, güvenliğe kadar bir otelde olan her hizmeti rezidans konseptiyle sunuyor olacağız” dedi.

Paylaşımlı ev için teknoloji şirketi kurdu

Diğer taraftan artık paylaşım ekonomisinin, neredeyse her sektörün gündemi haline gelmeye başladığını ifade eden İnanç Kabadayı, paylaşım ekonomisini destekleyen gayrimenkul projelerinin sektörde daha fazla öne çıkacağını belirtti. Bu amaçla bir teknoloji şirketi kurduklarını belirten Kabadayı, “Bu şirketimizle konutun paylaşımı konusunda bir startup ile anlaşma yaptık. Ayrıca konutun daha hızlı yapımı ile ilgili de bir teknoloji şirketimiz daha olacak“ bilgisini verdi.

Türkiye’de Borsaya açılmayı düşünüyor musunuz? sorusu üzerine Kabadayı, “Türkiye’de ilk gayrimenkul yatırım fonunu kuran firmayız. İlk planda yine konuta özel bir gayrimenkul fonunu oluşturmayı planlıyoruz. Vakti geldiğinde borsayı da düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Orta gelir kampanyasına 160 konutla katılıyor

Orta gelir grubuna yönelik kampanya ile ilgili de konuşan İnanç Kabadayı, ağırlıkla Modern Yaka projelerinde yer alan 160 civarında konutla katıldıklarını söyleyerek “Buradaki alımların 1 ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Modern Yaka projemizde 1+1 daireler 4,5 ila 5 milyon TL, 2+1’ler 7,5 milyon TL, 3+1 daireler ise 9 milyon TL aralığında satılıyor“ dedi.