Ege Yapı’dan, Yunanistan’ın turizm bölgesi Halkidiki’de villa yaşamı ve yatırım fırsatı

Türkiye’nin yenilikçi gayrimenkul markası Ege Yapı, uluslararası portföyüne seçkin bir projeyi daha ekliyor.

Doğal güzellikleri ve eşsiz atmosferiyle Yunanistan’ın gözde bölgesi Halkidiki’de hayata geçirilen bu özel proje, yatırımcılara yalnızca prestijli bir mülk sahibi olma fırsatı sunmuyor; aynı zamanda stratejik konumuyla sürdürülebilir gelir potansiyeli ve Avrupa’da uzun soluklu, ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi vadediyor.

Türkiye’ye sadece 4 saatlik kara yolu mesafesinde bulunan Halkidiki, son yıllarda turizmdeki istikrarlı büyümesi, 550 kilometreyi aşan mavi bayraklı sahilleri ve sınırlı otel arzıyla yatırımcıların gözdesi haline geldi. Yıllık 4.5 milyonun üzerinde turist ağırlayan bu bölge, yüksek yaşam kalitesi ve cazip kira getirisiyle öne çıkıyor. Bu cazip potansiyeli, Ege Yapı’nın sektördeki deneyimi ve güvenilirliğiyle geliştirdiği özel kiralama modülü, projenin değerini ve cazibesini daha da artırıyor. 2027 yılı başında teslim edilecek olan villalar, mobilya ve beyaz eşyalarıyla birlikte, anahtar teslim olarak yatırımcılara sunuluyor. Teslimatın ardından yatırımcılar, herhangi bir ek süreçle uğraşmadan euro bazında kira geliri elde etmeye başlayabiliyor. Bölgede sınırlı konaklama alternatifi bulunması ve yıl boyu devam eden konaklama talebi, sürdürülebilir kira geliri açısından önemli bir avantaj sunuyor.

Golden Visa ayrıcalığıyla üç kuşağa Avrupa’da özgürlük

Projede tamamı 147 metrekarelik villalarla, 400 bin Euro’luk bir yatırım karşılığında Golden Visa sahibi olmak mümkün. Üç kuşağı kapsayan aile üyelerine Avrupa içinde serbest dolaşım ve oturma hakkı sağlıyor.

Ön talep süreci başladı

Plaja yaklaşık 350 metre mesafede konumlanan villalar, doğayla iç içe ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Selanik Uluslararası Havalimanı’na yalnızca 50 dakikalık mesafesiyle ulaşımda büyük kolaylık sağlanıyor. Proje, popüler destinasyonlar Nea Moudania ve Nikiti’ye 20 dakika uzaklıkta konumlanırken, Ikos Olivia ve The Danai gibi bölgenin en prestijli otellerine komşu olmasıyla da değerini artırıyor.

Sınırlı sayıdaki villalar için başlayan ön talep süreci, Golden Visa avantajı, yüksek kira getirisi ve Avrupa’da güvenli yaşam fırsatını bir arada sunan bu özel projeyi, yeni nesil yatırımcılar için eşsiz bir fırsata dönüştürüyor.

“Ege’nin karşı kıyısında kalıcı bir yaşam ve değer inşa ediyoruz”

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, projeyle ilgili şunları paylaştı:

“Ege’nin ruhunu, Gerakini’de hayata geçirdiğimiz bu proje ile sadece bir gayrimenkul yatırımı olarak değil, Ege Yapı’nın yaşam vizyonunun uluslararası bir yansıması olarak taşıyoruz. Halkidiki’nin doğası ve yatırım potansiyeliyle müşterilerimize Avrupa’da sürdürülebilir, güvenli ve ayrıcalıklı bir hayatın kapılarını aralıyoruz. Bu projeyle Ege’nin karşı kıyısında güçlü, kazançlı ve kalıcı bir yaşam modeli sunuyoruz.”