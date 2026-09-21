Egeyapı Avrupa GYO ile Azimut Portföy'den gayrimenkulde iş birliği
Egeyapı Avrupa GYO ile Azimut Portföy Yönetimi, gayrimenkul yatırımlarının finansmanı ve geliştirilmesine yönelik iş birliği süreci başlattı. İş birliği kapsamında nitelikli yatırımcılara yönelik Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) yapısı üzerinden yeni gayrimenkul geliştirme projelerinin değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Egeyapı Avrupa GYO ile Azimut Portföy Yönetimi AŞ arasında gayrimenkul yatırımlarının finansmanı ve geliştirilmesine yönelik iş birliği süreci başlatıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında, nitelikli yatırımcılara yönelik Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) yapısı üzerinden gayrimenkul geliştirme projelerinin değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor.
İş birliğinin ilk aşamasında, Azimut Portföy Yönetimi AŞ'nin gayrimenkul yatırım fonları portföylerinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilebilecek projeler değerlendirilmeye başlandı.
Şirket açıklamasında, önümüzdeki dönemde sürecin ilerlemesine bağlı olarak kesinleşen önemli gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.