Egeyapı Avrupa GYO’nun halka arz tarihi belli oldu

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzında 6-7-8 Ocak tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

Egeyapı Avrupa GYO'nun 157,8 milyon TL olan sermayesinin 200 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 42,2 milyon TL ile mevcut ortaklardan Hasan İnanç Kabadayı'ya ait 19 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 61,2 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 15,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

2015 yılında kurulan Egeyapı Avrupa GYO, konut, ofis, otel, alışveriş merkezi, eğitim kurumu gibi birçok projenin müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme işlerini yürütüyor.