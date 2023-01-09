EGGER Türkiye, sıfır atık ilkesiyle sürdürdüğü çevre çalışmalarını ISO 14001 ile belgelendirdi

EGGER Türkiye, yönetim sistemlerindeki başarılı uygulamaları belgelendirmeye devam ediyor. Avusturya merkezli EGGER Grup, Gebze’de bulunan tesisinde sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda çevreyi korumaya yönelik proje ve yatırımlarıyla örnek oluyor.

Dünya nüfusunun hızlı ve kontrolsüz artışı, teknolojik yeniliklerin getirisi olan sürekli dönüşümler, hatalı uygulamalar gibi birçok etken çevre kirliliğine sebep oluyor. Çevre duyarlılığını tüm sistemlerine entegre ederek faaliyetlerine devam eden EGGER Türkiye, ISO 14001 sertifikası almaya hak kazanarak bu çalışmalarını belgelendirildi.

ENDER ÇELEBİ

EGGER Türkiye Fabrika Direktörü Ender Çelebi, konuyla ilgili olarak; “Ham maddeden satış sonrası operasyonel süreçlere kadar tüm noktalarda çevresel faktörlerin belirlenerek çevreye verilen zararın en aza indirilmesi yaklaşımıyla adımlarımızı atıyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik sadece bir kelime değil. Çevreye ve topluma dair sorumluluklarımızın farkındalığıyla çevreye duyarlı eylemlerimizi her zaman işimizin standart bir parçası olarak görüyoruz. Grup olarak gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyor, ekolojik, ekonomik ve sosyal sorumluluklar üstleniyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine bağlıyız ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni teşvik etmeye değer veriyoruz. Bu sözlerimizin arkasında duruyor, ne yaptığımızı ve nasıl çalıştığımızı şeffaf bir şekilde açıklıyoruz. Sürdürülebilirlik göstergelerimiz her yıl grup bazında raporlanıyor. Gebze tesisimizde de bu vizyonumuzu tüm çalışma arkadaşlarımızla ortak bir felsefe olarak benimseyerek çalışıyoruz. Sıkı çalışmalarımızın sonucu olarak ISO 14001 gibi çok değerli bir belgeye hak kazanmanın gururunu yaşıyoruz.

Çevre Yönetim Sistemlerinin başarısına ilişkin bir belge olan ISO 14001; doğaya olan saygımızı ve sürdürülebilir üretim taahhütlerimizi koruduğumuzun, çevresel boyut ve risklerini analiz ederek süreçlerimizi sürekli iyileştirdiğimizin somut bir göstergesi olarak da bizleri motive ediyor. Bu denetim evresinde çevre yönetim sistemimizin ilk adımında sıfır atık yaklaşımıyla ele aldığımız atık hareketlerine odaklandık. Atık bertaraf yöntemlerimizi daha ilerici sistemlerle değiştirirken atık miktarlarımızı minimize ettik. Sıfır atık hiyerarşisinin ilk basamağı olan kaynağında önleme anlayışıyla ham madde tüketimimizi optimize ettik. Önümüzdeki yıllarda hava ve karbon emisyonlarına odaklanmayı planlıyoruz” dedi.

EGGER, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda değer yaratıyor

EGGER, sürdürülebilirliği teşvik etmek adına belirlediği hedeflerini dünya çapında tüm tesislerinde aktif bir şekilde uyguluyor.