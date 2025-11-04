Eğitici ve eğlenceli oyunlar geliştiren Bucked Games 500 bin dolar yatırım aldı

2021 yılında kurulan ve kısa sürede Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak 250 binden fazla öğrenciye ulaşan Bucked Games, "eğitim, oyun ve güveni" bir araya getiren yaklaşımıyla öne çıkıyor. Şirket, geliştirdiği Math Space, Trivia Flight ve son olarak yayınladığı Mayanimo oyun platformu ile çocuklara güvenli, eğitici ve eğlenceli dijital dünyalar sunuyor. Alınan yatırım, Bucked Games’in hem mevcut oyunlarının geliştirilmesine hem de Avrupa pazarına açılma stratejilerine odaklanmasını sağlayacak. Şirket, Kayacan Ventures'ın global network ve stratejik mentorluk desteği ile B2B okul iş birliklerini artırmayı ve B2C pazarında 6-12 yaş arası çocuklara ve ebeveynlerine yönelik güvenilir oyun portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

Ulaş Kayacan: Teknoloji kullanımı, değerli bir öğrenme deneyimine dönüşüyor

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayacan Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, “Dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde, çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği, onlara değer katan dijital ortamlara olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bucked Games, bu kaçınılmaz teknoloji kullanımını, pedagojik temellere dayalı, güvenli ve eğlenceli bir öğrenme deneyimine dönüştürüyor. Türkiye’de bu alanda güçlü bir konum elde etmiş olan ekibin, sunduğu eğlenceyle öğrenme konseptinin Avrupa pazarında da büyük karşılık bulacağına inanıyoruz. Yatırımımızla, bu vizyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyor; Bucked Games'in pazarında hızla yükseleceği büyüme hikayesine güç katmayı hedefliyoruz " açıklamasında bulundu.

Ahmet Can Yılmaz: Çocuklar için güvenli ve eğitici dijital dünyalar sunuyoruz

Çocukların oyun oynarken öğrendiğine dikkat çeken Bucked Games Kurucusu Ahmet Can Yılmaz, “Çocuklar bugün teknolojiyi en çok oyunlar aracılığıyla deneyimliyor ve bu süreçte maruz kaldıkları içerik, onların öğrenme alışkanlıkları ve gelişimleri üzerinde büyük etki yaratıyor. Biz Bucked Games olarak, teknoloji kullanımını pedagojik temelli dijital oyunlarla anlamlı bir öğrenme deneyimine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Amacımız, çocukların hem eğlenerek hem öğrenerek vakit geçirebileceği platformlar yaratmak ve ebeveynlerin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği içerikler sunmak. Türkiye’nin değerli eğitim kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleri ile çeyrek milyon öğrenciye ulaştık. Kayacan Ventures’tan aldığımız yatırım, vizyonumuzu daha geniş kitlelere ulaştırmak adına önemli bir rol oynayacak. Önümüzdeki dönemde okullarla iş birliklerimizi artırarak çocuklara teknolojiyi doğru ve eğitici şekilde deneyimleme fırsatı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.