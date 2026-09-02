Eğitim odaklı Golden Visa arayışında Yunanistan öne çıkıyor: Türk ailelerin Golden Visa ilgisi yüzde 160 arttı

Eylül ayı ile birlikte ailelerin gündeminde yeniden okul seçimi, eğitim kalitesi ve çocukların gelecek planları öne çıkarken, uluslararası eğitim fırsatları da yatırım kararlarının önemli başlıklarından biri haline geliyor. Astons’un daha önce gerçekleştirdiği Golden Visa karşılaştırmasında Yunanistan, 62,1’lik Education Quality Index skoru ile eğitim kalitesi açısından ilk 10 ülke arasında gösteriliyor. Programın aileleri kapsayan yapısı ve yatırımcıların Yunanistan’da uzun vadeli yaşam planı oluşturabilmesine imkan tanıması da ülkeyi çocuklarının eğitimini Avrupa’ya taşımayı planlayan aileler açısından dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor.

Okula dönüş, yatırım kararlarını da yeniden şekillendiriyor

Uluslararası eğitim hareketliliğinin ölçeği de ailelerin yurtdışı eğitim planlarının giderek daha küresel bir karakter kazandığını gösteriyor. QS’nin 2025 tarihli Global Student Flows araştırmasına göre, uluslararası öğrenci talebinin bu on yıl boyunca yıllık ortalama yaklaşık yüzde 4 büyümesi ve küresel uluslararası öğrenci nüfusunun 2030’a kadar 8,5 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırma, öğrencilerin eğitim tercihlerinde üniversitelerin akademik kalitesi ve itibarı kadar yaşam tarzı, mezuniyet sonrası kariyer olanakları ve eğitim yatırımının karşılığına da daha fazla önem verdiğine işaret ediyor. Bu küresel hareketlilik, ailelerin eğitim kararlarını giderek daha fazla ülke seçimi, yaşam planı ve uluslararası hareketlilik perspektifinden değerlendirdiği bir tablo ortaya koyuyor. Bu nedenle 2026-2027 eğitim yılına girilirken Golden Visa, bazı aileler açısından çocuğun eğitim hayatını, ailenin Avrupa'daki hareket kabiliyetini ve uzun vadeli yerleşim seçeneklerini aynı çerçevede değerlendiren bir planlama aracı haline geliyor.

“Aileler çocuklarının geleceği için daha fazla seçenek oluşturmak istiyor”

Yeni dönemde ailelerin yatırım yaklaşımının değiştiğini belirten Astons Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, “Bugün ailelerin Golden Visa kararını yalnızca bir gayrimenkul yatırımı olarak değerlendirmek eksik kalıyor. Özellikle okula dönüş döneminde aileler, çocuklarının hangi eğitim sisteminde yetişeceğinden ebeveynlerin ona ne kadar yakın olabileceğine kadar çok daha geniş bir perspektiften düşünüyor. Yunanistan’ın Türk ailelerden gördüğü ilgide de bu yaklaşımın etkisini gözlemliyoruz. Aileler artık çocuklarının geleceği için daha fazla seçenek oluşturmak istiyor. Eğitim maliyetleri de bu kararın ekonomik boyutunu güçlendiriyor. Örneğin, Atina’daki ACS Athens’te 2026-2027 eğitim yılında lise seviyesinde öğrenim ücreti 14.680 Euro, toplam ücret ise 16.348 Euro olarak açıklanıyor. Türkiye’de de özel okul ücretleri 2026-2027 döneminde 1 milyon TL seviyesini bulurken, aileler uzun vadeli yatırım planlarını birlikte değerlendirerek farklı eğitim seçeneklerini karşılaştırıyor” dedi.

Yunanistan Golden Visa’da eğitim, aile ve yaşam planı birleşiyor

Yunanistan’ın Türk aileler açısından öne çıkmasında, Golden Visa programının yatırım ile birlikte ailelerin uzun vadeli yaşam planlarına da alan açması etkili oluyor. Program kapsamında oturum izni 5 yıl süreyle verilirken, yatırım koşullarının korunması halinde yenilenebiliyor; ayrıca programda zorunlu fiziksel ikamet şartı bulunmuyor. Programın aile odaklı yapısı ve Avrupa’da eğitim planı yapan ailelere sunduğu hareketlilik imkanı, bu yatırım kararını yalnızca bir gayrimenkul ediniminin ötesine taşıyor. Yunanistan 2025’te 8.879 yeni Golden Visa oturum izni onayladı, 2024’teki 4.535 izne kıyasla artış yüzde 95 oldu. Türk vatandaşlarına verilen izinler ise yüzde 160 artarak 3.291’e yükseldi ve Türk yatırımcılar toplam izinlerin yüzde 15,9’unu oluşturarak Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Böylece özellikle çocuklarının eğitimini Avrupa’ya taşımayı planlayan aileler açısından soru yalnızca “hangi ülkede eğitim daha avantajlı?” olmaktan çıkıyor; eğitim, aile yaşamı, hareketlilik ve yatırımın aynı strateji içinde nasıl bir araya getirilebileceği önem kazanıyor.