EIT Community Türkiye kuruldu! Yerel yeteneklerin Avrupa'da fırsat kapısını aralayacak

EIT Topluluğu, ilk EIT Community Hub’ını (EIT Topluluğu Bölgesel Yenilik Programı Merkezi) açarak Türkiye’de inovasyonu desteklemeye devam ediyor. Kurulan merkez ile bölgenin rekabet gücünü artırarak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlarken aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen iş dünyası temsilcileri ile eğitim ve araştırma kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmek amaçlanıyor.

Yeni merkez, Avrupa ülkeleri arasında inovasyon konusundaki eşitsizliği gidermeyi hedefleyen EIT Bölgesel İnovasyon Programı (EIT Regional Innovation Scheme – EIT RIS) kapsamında kuruldu.

Fark Labs, TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi işbirliği yaptı

EIT Community Türkiye; Fark Labs, TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi’nin iş birliğiyle hayata geçirildi. Bu güçlü konsorsiyum, üç lider kurumun uzmanlıklarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yeni merkez, ortak bir vizyon ve sinerji ile Türkiye’nin yenilik ekosistemini ileriye taşıyabilecek dinamik iş birliği hedefini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İstanbul ve Ankara’daki ofislerle faaliyet gösterecek

EIT Community Türkiye, İstanbul ve Ankara’da bulunan ofisleriyle faaliyet gösterecek. İstanbul, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel merkezi olarak girişimciler, yatırımcılar ve sektör liderleri için canlı bir yenilik ekosistemi sunuyor. Başkent Ankara ise Merkezi; kamu kurumları, araştırma kuruluşları ve üniversitelerle yakınlaştırarak politika katılımı ve akademik iş birlikleri konularında güçlendirecek. Bu ikili yapı; Merkezin, yerel düzeydeki inovasyona yönelik çabalarını Avrupa’nın geniş inovasyon ağıyla entegre etme kapasitesini artıracak.

Merkezi bilgi kaynağı görevi üstlenecek

Türkiye’de yeni açılan Merkez, EIT Bilgi ve İnovasyon Toplulukları’nın (Knowledge and Innovation Communities – KICs) tamamını temsil edecek ve EIT Topluluğu faaliyetlerine daha fazla yerel paydaşı dahil etmeye odaklanacak. Bununla birlikte, yenilik aktörlerine Türkiye’deki EIT yapılanması, AB üyesi ülkelerle ve Ufuk Avrupa Programı’na katılan diğer ülkeler tarafından sağlanan farklı hizmetler ve fırsatlar hakkında bilgiler sunan, merkezi bilgi kaynağı görevi üstlenecek. Ayrıca gerektiğinde politika desteği ve uzmanlık sağlamak da dahil olmak üzere EIT Topluluğu’nun yerel yetkililerle etkileşimine öncülük edecek.

Yerel inovasyon aktörlerinin fikirlerine katkı sağlayacak

Türkiye’de aktif olan EIT KIC yapıları, kentsel hareketlilik, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir gıda konularında odaklı faaliyetler yürütmektedir. EIT Urban Mobility, şehirler için sürdürülebilir çözümler geliştirirken, EIT InnoEnergy, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında çalışmaktadır. EIT Food ise yenilikçi ve sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmaya odaklanmaktadır. EIT Community Türkiye, bu ağlardan yararlanarak iş birliğini artıracak ve yerel inovasyon aktörlerinin fikirlerini ölçeklendirmelerine katkı sağlayacak.

"Türkiye'nin inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

EIT Community Türkiye’nin liderliğini, ulusal ve uluslararası iş birlikleri yoluyla inovasyonu güçlendirme konusunda geniş deneyime sahip olan Ömer Hantal üstlenmektedir.

Açıklamalarda bulunan Hantal, “EIT Community Türkiye Fark Labs, TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi arasında inovasyonu yönlendirmek için iş birliğinin gücünü gösteren güçlü bir ortaklığı temsil ediyor. Hem İstanbul hem de Ankara'da ofisleri bulunan merkez; yerel yenilikçileri, yeni kurulan şirketleri ve girişimcileri EIT Topluluğu aracılığıyla mevcut kaynaklar ve fırsatlarla buluşturacak. Amacımız, Türkiye'nin inovasyon ekosistemini güçlendirmek, onu bölgesel ve küresel bir lider olarak konumlandırmaktır” dedi.

Yerel paydaşlar için lansman yapılacak

EIT Community Türkiye’nin kurulması, ülkenin inovasyon ekosistemini güçlendirme yolunda önemli bir adım temsil ediyor. Merkezin resmi lansmanı, 12 Şubat 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenecek bir etkinlikle yapılacak. Etkinlikte, yerel paydaşların EIT Topluluğu ile etkileşim kurması ve Türkiye’deki yenilikçilerin faydalanabileceği fırsatlar tanıtılacak.