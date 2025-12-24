Eker, 350 milyon TL’lik tahvil ihracı gerçekleştirdi

ÜNLÜ & Co Kurumsal Satış Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım işlemle ilgili olarak, “Eker Süt Ürünleri’nin bu ihracına yönelik oluşan güçlü talep, nitelikli yatırımcıların şirketin kredi profiline ve reel sektör borçlanma araçlarına duyduğu güveni net biçimde ortaya koydu. ÜNLÜ & Co olarak, kurumsal müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına, piyasa koşullarına uygun, etkin ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam ediyoruz” dedi.

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal & Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen ise “Değişken faiz yapısı ve vade kompozisyonu ile yatırımcı beklentilerine uygun şekilde yapılandırılan bu işlem, piyasadaki dengeli fiyatlama ve doğru zamanlamanın başarılı bir örneği oldu. Gerçekleştirilen ihraç, sermaye piyasalarının şirketler için alternatif ve güçlü bir finansman kaynağı olmaya devam ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.