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Eker'den 'işten çıkarma' iddialılarına ilişkin açıklama

Eker Süt Ürünleri, Tekgıda-İş Sendikası'na üye işçilerin "yönetimsel sebepler"le işten çıkarıldığına dair iddiaları yalanlayarak, bu işçilerin görevlerine İş Kanunu'nun 17. maddesine uygun geçerli nedenlerle son verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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Eker'den 'işten çıkarma' iddialılarına ilişkin açıklama
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Eker Süt Ürünlerinden, Tekgıda-İş Sendikası’nın basın açıklamasına cevaben yapılan açıklamada, "Eker Süt Ürünleri olarak, 2 bin 230 kişiye istihdam sağlayan bir şirketiz. Her şirkette olduğu gibi zaman zaman ayrılıklar yaşanmakla birlikte, şimdiye kadar hiçbir çalışanımız sendikal sebeplerle işten çıkartılmamıştır. Bununla birlikte iş akdi feshedilen işçilerin tazminatları yasal çerçevede ödenmektedir. Yapılan açıklamada öne sürüldüğü gibi Eker Süt Ürünleri’nden Tekgıda-İş Sendikası’na üye olan işçilerin ’yönetimsel sebepler’ gösterilerek işten çıkarılması söz konusu değildir. Açıklamada bahsi geçen işçilerin görevlerine, İş Kanunu’nun 17. maddesine göre belirlenmiş geçerli nedenlerle son verilmiştir. İşçi hakları doğrultusunda, yasalara uygun olarak yapılan basın açıklaması ve eylemleri saygıyla karşılıyoruz" denildi.

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