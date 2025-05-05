Ekinciler’in hedefi Afrika’ya ihracatı artırmak

Müberra TAŞÇI GÜREŞ

Çelik kütük ve inşaat çeliği üreten Ekinciler Demir Çelik, haddehanelerindeki monoblok sistemi sayesinde, geleneksel haddeleme yönteminin dışında, 2 ayrı hat üzerinde üretim gerçekleştirebiliyor. İstenen ağırlık ve kalitede üretim yapmaya olanak tanıyan sistem daha düşük tonajda demir tüketimi ile yapıları hafif, esnek ve dirençli hale getiriyor. Ekinciler Demir Çelik Satış ve Pazarlama Koordinatörü Batuhan Ekinci, monoblok sistemi sayesinde Ekinciler üretimi inşaat demirinin aynı çap ve aynı ağırlıktaki diğer inşaat demirleri ile kıyaslandığında yüzde 5 oranında avantaj sunduğu vurguladı. Aynı zamanda ihracat da yaptıklarını ifade eden Ekinci, “Geçmişten beri Irak’a düzenli olarak ihracat yapıyoruz. 2023 yılında Türkiye'den Irak’a yapılan toplam 49 bin 493 tonluk inşaat demiri ihracatının 23 bin 640 tonu firmamız tarafından gerçekleştirildi. İhracat faaliyetlerimizde önemli bir yer tutan Afrika’ya düzenli şekilde ürünlerimizi sevk ediyoruz. İnşaat sektörünün büyüme potansiyeli ve altyapı projelerinin artışı, Afrika pazarında bize önemli fırsatlar sunuyor. Bu doğrultuda, üretimimizin belli bir yüzdesini ihracata yönlendiriyor ve uluslararası pazarlardaki talepleri yakından takip ediyoruz. Gelecekte de Afrika Kıtası, stratejik büyüme planlarımızda öncelikli bölgelerden biri olmaya devam edecek. Bölgedeki müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak pazar payımızı artırmayı ve yeni iş birlikleriyle ihracat hacmimizi genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“1 milyon ton inşaat çeliği üretiyoruz”

İhtiyaçlara uygun çözümler geliştirerek üretime devam ettiklerinin altını çizen Ekinciler sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'nin inşaat ve çelik sektöründeki değişimlerine ayak uydurarak, hem iç piyasada hem de ihracatta sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. Gelecekte de yenilikçi ürünlerimiz ve kaliteli hizmet anlayışımız ile sektörde öncü rolümüzü koruyacağız. Ekinciler inşaat demirinin kullanımını avantajlı hale getirerek, inşaat maliyetlerinde önemli bir kalem olan inşaat demiri alımında yüzde 5 oranında tasarrufa olanak sağlıyor.” Şirketin güçlü üretiminde büyük ve modern ekipmanlar ile donatılmış tesislerinin büyük önemi olduğunu vurgulayan Batuhan Ekinciler, 86 bin 340 metrekaresi kapalı alandan oluşmak üzere tesislerimizin toplam büyüklüğü 239 bin metrekareyi aşıyor. Bin çalışanımız ile yıllık 1 milyon 250 bin ton kütük ve 1 milyon ton inşaat çeliği üreterek ülke ekonomisine ve yapı malzemeleri sektörüne katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

Deprem bölgesinde üretmeye devam edecek

“2025 yılı için hedeflerimiz arasında kapasite kullanım oranını yüzde 75 seviyelerine çıkarmak var” diyen Ekinciler Demir Çelik Satış ve Pazarlama Koordinatörü Batuhan Ekinci, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Yeşil dönüşüm projeleri kapsamında ‘Demir ve Demirdışı Metaller Sektöründe Yeşil Dönüşüm ve Yurt dışı Pazarlama URGE Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sektör olarak 22,5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Ancak, küresel çelik sektöründeki rekabet, artan kapasite ve ithalat vergileri gibi zorluklar sektörümüzün karşılaşabileceği önemli konular arasında olacak. Deprem bölgesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde önemli bir üretici rolü üstlendik ve 2025 yılında da bu alandaki projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bölgenin yeniden yapılanmasında Ekinciler güvencesiyle katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.”