Migros ve Kayseri Valiliği iş birliği yaptı: Türkiye’de her tencereye yerli yeşil mercimek girecek

Yerel ekonomiye destek vermek amacıyla Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle Kayseri’de yerli yeşil mercimek üretimi ivme kazandı. Bu projeyle, Anadolu mutfağının baş tacı yeşil mercimeğin yerli üretiminin artırılması ve bölgesel kalkınmaya hız verilmesi hedefleniyor.

Yerli Yeşil Mercimek Üretimi projesi kapsamında, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Oluşturulan eğitim programları ve verilen teknik desteklerle, ekim alanlarında çoklu ürün yetiştiriciliği, ürün kayıplarının azaltılması ve onarıcı tarım konularında da çalışmalar yapılıyor ve üreticilerin yetkinlikleri artırılıyor. Migros’un alım garantisi, lojistik ve paketleme desteği ile çiftçiler güçleniyor.

2024 yılı için Kayseri’de 4 bin dekar, Kayseri Şeker’in üretim yaptırdığı komşu illerde yaklaşık 6 bin dekar olmak üzere toplam 10 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirildi. Üretilen yüzde yüz yerli yeşil mercimek, Migros ile Türkiye çapında tüketiciye ulaşmaya başladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: “Kayserimizin, kuru fasulye ve nohutta olduğu gibi yerli yeşil mercimek üretiminde de önemli bir üretim merkezi olacağına inanıyoruz”

Tarımsal ürünlerde sürdürülebilir üretim için yerli üreticinin, yerel ürünlerin desteklenmesini, sözleşmeli tarımı ve onarıcı tarımı önemsiyoruz. Yerli Yeşil Mercimek projesimiz, ilimizde önemli bir ekonomik canlılık yaratacağı gibi diğer illerimize de örnek olacak. Bu projede, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen 38 bin kg yerli yeşil mercimek tohumu çiftçilerimize ulaştırıldı. Kayserimizin, kuru fasulye ve nohutta olduğu gibi yerli yeşil mercimek üretiminde de önemli bir üretim merkezi olacağına inanıyoruz.

"Stratejik iş birliği ile Türkiye’de her tencereye yerli yeşil mercimek girecek"

Anadolu’nun bereketli topraklarının bitkisel protein açısından zengin yerli yeşil mercimeğinin üretimini canlandırmak için örnek bir proje hayata geçirdik. Kayserili çiftçilerimize gıda güvenliği, kalite, ambalajlama, finansman, pazarlama, lojistik gibi konularda eğitimler verdik. Tüketicilerimiz, yerli tohumla üretilmiş, kaliteli ve sağlıklı proteini uygun fiyatla sofrasına koyabilecek; Türkiye’de her tencereye yerli yeşil mercimek girecek. Çiftçilerimiz de, Migros sayesinde ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırabiliyor ve emeğinin karşılığını zamanında, değerinde ve güvenle alıyor. Bu proje, onarıcı tarım uygulamaları ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini düşürüyor, su tasarrufu sağlıyor, biyolojik çeşitliliği koruyor.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav: Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yerel kaynaklarımızın destekleriyle %50 hibeli olarak 38.000 kg sertifikalı ve yerli çeşit yeşil mercimek tohumunu üreticilerimize ulaştırdık. Üretim periyodu süresince teknik ekiplerimiz tarafından çiftçilerimize teknik destek sağlıyoruz. Bu projemizle münavebeye iyi bir alternatif olan mercimekle toprak sağlığını koruyarak, sürdürülebilir çevreci uygulamalarını da desteklemiş oluyoruz

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: Tüketicilere kaliteli ve milli ürünler ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Kayseri Şeker ve Migros iş birliği ile üretim çeşitliliği ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla, tarım parsellerinde birlikte yetiştiricilik (intercropping) modeli ile Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Şeker pancarı sıra arasına yeşil mercimek ekimini teşvik ederek, toprak yapısının iyileştirilmesini, aynı tarladan birden fazla ürün elde edilmesini ve yerel tarımda modern tekniklerin kullanımını teşvik eden sürdürülebilir bir tarım modeli amaçlıyoruz

GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan: GürAta ve Zzef ile verdiğimiz danışmanlık kapsamında, kamu ve özel sektör iş birlikleri ile tarımın gelişmesine katkı sağlayan örnek projeler geliştiriyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki küçük yerel üreticilerimizi buluyor, birlikler ve kooperatifler altında güçlenerek, resmi kurumlarla ve perakendecilerle bir araya gelmelerini sağlıyoruz.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve GürAta Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu: Gıda Perakendecileri Derneği olarak, yerel üreticilerimizin ürünlerinin, doğrudan organize perakende üyelerimiz aracılığı ile tüketicilerimize ulaşmasına destek veriyoruz. Böylece uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir gıda tedarikini güvence altına alıyoruz.