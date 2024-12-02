Ekol Kurumsal İletişim Ve Çalışan Deneyimi Direktörü Neslihan Yönet oldu

Neslihan Yönet’in uzmanlık alanları arasında pazarlama ve pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, işveren markası, iç iletişim ve çalışan deneyimi bulunuyor. İş hayatı boyunca şirketlerin hedeflerine ulaşabilmesi için veri ve içgörülere dayalı, iş birlikçi ve sonuç odaklı ekip çalışmalarında yer alan Yönet’in çok sayıda ödüllü projede imzası var.

Neslihan Yönet kimdir?

Reklamcılık ve halkla ilişkiler lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde tamamlayan Yönet, yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesinde nöropazarlama alanında yaptı.

Profesyonel iş hayatına 1995 yılında BBDO İstanbul Reklam Ajansı’nda Müşteri Yöneticisi pozisyonunda başlayan Yönet, sırasıyla Ekol Reklam Ajansı’nda Müşteri Direktörü, Sütaş’ta Pazarlama İletişimi Yöneticisi ve Pazarlama İletişimi Müdürü, Doluca Şarapçılık’ta Pazarlama Müdürü, Hürriyet Gazetecilik’te Marka Yöneticisi ve Pazarlama Koordinatörü, Penti Giyim’de Pazarlama İletişimi Müdürü görevlerini başarıyla yürüttü.

2019’da lojistik sektörünün güçlü markası Ekol’e geçen Yönet, İşveren Markası ve İç İletişim Yöneticisi görevinin ardından 2022’den 2024 Eylül ayına kadar Ekol İşveren Markası ve İç İletişim Direktörü olarak çalışmaya devam etti.

Şirketin amacı ve kurum kültürü doğrultusunda yeni değerlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi için çalışan Yönet, insan merkezli tasarım ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımlarını kullanarak proje süreçlerini koordine etti. Yönet, Ekol’ün “En Mutlu İş Yeri (Happy Place to Work)” sertifikasını almasının yanı sıra şirketin kurumsal imajına katkı sağlayan birçok projeye liderlik yaptı.