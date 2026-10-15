Ekol Lojistik, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ilkelerini kurumsal pusulası kabul eden Ekol Lojistik, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2025 yılında Kapsam 1 emisyonlarını %8,4, Kapsam 2 emisyonlarını ise %32,3 oranında düşürdü.

Aynı dönemde sertifikalı yenilenebilir enerji üretimini %24,5 artıran şirket, toplam su tüketimini de %16,6 azaltmayı başardı.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık prensipleriyle döngüsel ekonomiyi saha operasyonlarının her aşamasına entegre eden Ekol Lojistik, teknolojiyi sürdürülebilirliğin ana kaldıracı olarak görerek AR-GE ve inovasyon yatırımlarını da %174,4 oranında artırdı.

"Ekosistemimizle kalıcı bir değer katmak için çalışıyoruz"

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu değerlendirirken liderlik anlayışlarının operasyonel gücün ötesine geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Sektörel liderliğimizi yalnızca operasyonel ölçeğimizle değil; ekosistemimize, doğaya ve insana kattığımız değerle tanımlıyoruz. 'Daha İyisi İçin' (For a Better) mottomuzla şekillendirdiğimiz sürdürülebilirlik vizyonumuz; kontrat lojistiği, ulusal dağıtım ve e-ticaret alanlarındaki yenilikçi çözümlerimizle toplumumuza, çevremize ve tüm paydaşlarımıza kalıcı değer katma kararlılığımızın en net ifadesidir. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda finansal ve operasyonel başarımızı sürdürürken tüm değer zincirlerimizde çevresel ayak izimizi en aza indirmeyi ve toplumsal faydayı artırmayı odağımızda tuttuk.”

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul

Ekol Lojistik’in 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki faaliyet dönemini kapsayan rapor, GRI Evrensel Standartları (2021) referans alınarak, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) kapsamında benimsenen raporlama yaklaşımıyla hazırlandı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), küresel sürdürülebilirlik gündemi ve paydaş beklentileri de raporun hazırlanma sürecinde dikkate alındı.

Raporda açıklanan sera gazı emisyon verileri ve belirli sürdürülebilirlik performans göstergeleri, bağımsız denetim kuruluşu Bureau Veritas tarafından sınırlı güvence kapsamında doğrulandı.

2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nun tamamına https://www.ekol.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarimiz/ üzerinden ulaşılabiliyor.