Ekol Lojistik doğayı koruma projesi ile 9 milyon sahipsiz hayvana destek oldu
Ekol Lojistik, "Bir Aş Bin Aşk" projesiyle bugüne kadar 9 milyondan fazla can dostuna mama, barınma ve rehabilitasyon desteği sağlayarak hayvan refahında sürdürülebilir bir kurumsal model yarattı.
Ekol Lojistik’in Doğayı Koruma Projesi, hayvan refahını iyileştirmeyi hedefleyen, planlı ve kurumsal bir sosyal sorumluluk modeline dönüştü. Mama üretiminden barınmaya, rehabilitasyondan sahiplendirmeye uzanan bütüncül yapısıyla yürütülen çalışmalar sayesinde bugüne kadar 9 milyonun üzerinde can dostuna destek sağlandı.
Ekol Lojistik Doğayı Koruma Projesi Departmanı koordinasyonunda, yerel yönetim iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yalnızca 2025 yılında toplam 1 milyon kilogramın üzerinde yemek ve kuru mama, 2 milyonun üzerinde sahipsiz hayvana kontrollü şekilde ulaştırıldı. “Bir Aş Bin Aşk” aşevi ile 2020 yılında temelleri atılan proje kapsamında toplam 4 milyon 500 bin kilogram yemek üretimi ve kuru mama dağıtımı gerçekleştirildi.