Ekol Lojistik doğayı koruma projesi ile 9 milyon sahipsiz hayvana destek oldu

Ekol Lojistik’in Doğayı Koruma Projesi, hayvan refahını iyileştirmeyi hedefleyen, planlı ve kurumsal bir sosyal sorumluluk modeline dönüştü. Mama üretiminden barınmaya, rehabilitasyondan sahiplendirmeye uzanan bütüncül yapısıyla yürütülen çalışmalar sayesinde bugüne kadar 9 milyonun üzerinde can dostuna destek sağlandı.

Ekol Lojistik Doğayı Koruma Projesi Departmanı koordinasyonunda, yerel yönetim iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yalnızca 2025 yılında toplam 1 milyon kilogramın üzerinde yemek ve kuru mama, 2 milyonun üzerinde sahipsiz hayvana kontrollü şekilde ulaştırıldı. “Bir Aş Bin Aşk” aşevi ile 2020 yılında temelleri atılan proje kapsamında toplam 4 milyon 500 bin kilogram yemek üretimi ve kuru mama dağıtımı gerçekleştirildi.