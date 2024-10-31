Ekol Lojistik enerjisini güneşten alıyor

Ekol ve Türk Henkel’in 16 yıllık iş birliğini kutlamak ve GES projesinin resmi açılışını yapmak üzere her iki şirketin üst düzey yöneticileri düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya geldi.

“Daha iyi bir Dünya için enerjimizi Güneş’ten, gücümüzü birbirimizden alıyoruz” mottosu ile hareket ettiklerini söyleyen Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, çevreci bir yaklaşımla GES kurulumu mümkün olan ve çevresel koşulların elverişli olduğu tüm tesislerde santral yatırımlarına devam ederek sektörlerinde örnek olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Sürdürülebilir enerjiye yaptığımız yatırımlarla daha temiz bir dünyaya katkı sağlamayı istiyoruz"

Türk Henkel ve Ekol’ün sürdürülebilir bir gelecek hedefi paylaştıklarını ifade eden Musul, “Çevre dostu ve yenilikçi çözümlerle operasyonlarımızı desteklerken, sürdürülebilir enerjiye yaptığımız yatırımlarla daha temiz bir dünyaya katkı sağlamayı istiyoruz. Bu yatırım, hem çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmemize hem de iş birliğimizin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda ilerlememize yardımcı oluyor. Ortak vizyonumuzun bir parçası olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje, hem enerji tasarrufu hem de çevreye duyarlı çözümlerle büyümeye devam edeceğimizin bir göstergesi.” dedi.

İki şirketin uzun yıllara dayanan iş birliğinden ve başarılarından söz eden Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız ise "Türk Henkel olarak, Ekol Lojistik ile 16 yıldır süregelen iş birliğimizin son iki yılda hız kazanarak stratejik bir ortaklığa dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ekol Lojistik’in güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten Lavanta Tesisi, bu yönüyle Henkel’in hem Türkiye’de hem de IMEA Bölgesindeki Tüketici Markaları İş Birimi için bir ilk olma özelliğine sahip. Henkel'de sürdürülebilirlik, stratejik gündemimizin temelinde yer alıyor ve bu alanda sürekli ilerleme kaydettiğimiz çok net hedeflere sahibiz. Bu stratejik yatırım da, 2030+ Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz kapsamında yer alan, partnerlerimizle birlikte sorumlu kaynak kullanımını sağlama hedefimize katkıda bulunması açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

Davetliler, toplantı alanına yansıtılan drone görüntüsü ile Lavanta Tesisi’nin çatısındaki güneş panellerinin ve sayacın işlemeye başlamasını canlı izleme fırsatı buldu. Ayrıca, GES projesinde emeği geçenlere, günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan hayat ağacı tasarımlı şiltler hediye edildi.