Ekol Lojistik’ten Cumhuriyetin 101. yılına özel kampanya: “Bu101...”

Ekol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kampanyasında; “Bu yüz birçok anlama gelir”, “Bu yüz bir ulusun umududur”, “Bu yüz bir milletin egemenliğidir”, “Bu yüz bir neslin aydınlığıdır”, “Bu yüz bir kadının hürriyetidir”, “Bu yüz bir çocuğun istikbalidir”, ”#Bu 101 onun eseridir” gibi güçlü mesajlar veriyor. Kampanya, “Bu101” ifadesiyle hem Atatürk’ün yüzünü/kendisini işaret ediyor hem de 101 yıllık cumhuriyet sayesinde kazandıklarımızın altını çiziyor.

Kıymetli bir miras olan Cumhuriyete sahip çıkmayı en büyük sorumluluğu olarak gören Ekol’ün 101.yıl kampanyası, Time dergisinin Atatürk’ü kapağına taşırken kullandığı “The face of vision” ifadesinin çıkış noktası olduğu ve geçen yıl sosyal medyada büyük ilgi uyandıran “Bu Yüz’den” iletişim faaliyetlerinin devamı niteliğini taşıyor.