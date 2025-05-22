  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Ekol Lojistik’ten operasyonel deneyimi güçlendiren yeni proje: SahadaSen
Takip Et

Ekol Lojistik’ten operasyonel deneyimi güçlendiren yeni proje: SahadaSen

Ekol, beyaz yakalı çalışanlarının sahadaki operasyonel süreçleri yerinde deneyimlemesini sağlamak amacıyla “SahadaSen” projesini hayata geçirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekol Lojistik’ten operasyonel deneyimi güçlendiren yeni proje: SahadaSen
Takip Et

Proje kapsamında, merkez ofiste görev alan tüm beyaz yakalı çalışanlar, Ekol’ün Lotus, Sakura, Lilyum, Yonca ve Nilüfer tesislerinde yarım gün süreyle toplamda beş gün görev alarak lojistik operasyonlara birebir katılım sağlıyor.

Bu uygulama sayesinde çalışanlar, ürün ve iade kabul, antrepo, elleçleme, adresleme, ürün toplama, dağıtım, paketleme, ulusal dağıtım ve sevkiyat gibi temel lojistik süreçlerini doğrudan tecrübe etme fırsatı elde ediyor. Ekol’ün üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri de programa aktif olarak katılıyor.

Ekol, “Daha İyisi İçin” mottosuyla sade ve verimli iş yapış biçimiyle Türkiye’nin en çok tercih edilen işverenlerinden biri olma vizyonunu sürdürürken, "SahadaSen" projesi ile beyaz ve mavi yaka çalışanlar arasında güçlü bir iş birliği kültürü oluşturmayı hedefliyor.

" ‘SahadaSen’ projesiyle ekip arkadaşlarımızın sahadaki işin doğasını doğrudan deneyimlemesini sağlıyoruz"

Projeyle ilgili hem beyaz hem de mavi yakalı çalışanlardan olumlu yorumlar aldıklarını söyleyen Ekol Lojistik İcra Kurulu Üyesi Maksude İshakoğlu “Bugüne kadar birçok beyaz yakalı çalışma arkadaşımız, tesislerimizi yakından görme ve süreçleri yerinde inceleme fırsatı bulamamıştı. Takım çalışmasına inanan bir şirket olarak, ‘SahadaSen’ projesiyle ekip arkadaşlarımızın sahadaki işin doğasını doğrudan deneyimlemesini sağlıyoruz. Projemizin, tüm çalışma arkadaşlarımızın birbirlerini daha iyi anlaması, yaptıkları işin etkilerini görmeleri açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu sayede daha önce sahayı yerinde görme fırsatı bulamamış çalışma arkadaşlarımız süreçlerimizi daha iyi anlarken, merkez ve saha ekiplerimizin aralarındaki bağ daha da güçleniyor. İlerleyen dönemlerde bu projemizi oryantasyon programımızın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz.”

TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete ara zam' sorusuna yanıtTCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete ara zam' sorusuna yanıtEkonomi
TTB Başkanı Mustafa Teke: “Gıdada dışa bağımlı olmamak için üretim desteklenmeli”TTB Başkanı Mustafa Teke: “Gıdada dışa bağımlı olmamak için üretim desteklenmeli”Şehirler

 

Şirket Haberleri
CarrefourSA ve Adtail’den perakende medyada stratejik hamle
CarrefourSA ve Adtail’den perakende medyada stratejik hamle
Lionel Jaillet, Renault Group Türkiye CEO’su olarak atandı
Lionel Jaillet, Renault Group Türkiye CEO’su olarak atandı
Marmarabirlik fiyat farklarını 30 Mayıs’ta ödeyecek
Marmarabirlik fiyat farklarını 30 Mayıs’ta ödeyecek
Kerevitaş, sektördeki büyüme yolculuğuna Besler Gıda olarak devam ediyor
Kerevitaş, sektördeki büyüme yolculuğuna Besler Gıda olarak devam ediyor
A1 Capital: Eğitim,yatırımı da yatırımcıyı da artırıyor
A1 Capital: Eğitim, yatırımı da yatırımcıyı da artırıyor
Esenboğa Havalimanı, net sıfır emisyon hedefinde seviye atladı
Esenboğa Havalimanı, net sıfır emisyon hedefinde seviye atladı