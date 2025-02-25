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Ekol’ün “Bu Yüz’den” kampanyasına Stevie’den iki altın ödül

Ekol, uluslararası iş dünyasının saygın ödüllerinden biri olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri’nde iki ayrı kategoride altın ödül kazandı. Ekol’ün Cumhuriyet’in 100. yılına özel hayata geçirdiği "Bu Yüz'den" kampanyası; 18 ülkeden, 1.100’ü aşkın kurum ve şirketin katılımıyla gerçekleştirilen Stevie Ödülleri’nde "Amaç Odaklı Videolarda Yenilikçilik" ve "Sosyal Medya Kullanımında İnovasyon" kategorilerinde altın ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi
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Ekol’ün “Bu Yüz’den” kampanyasına Stevie’den iki altın ödül
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Ekol, uluslararası iş dünyasının saygın ödüllerinden biri olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri’nde iki ayrı kategoride altın ödül kazandı.

Cumhuriyet’e adanan anlamlı bir kampanya ile uluslararası platformda ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Neslihan Yönet, “Bu Yüz’den” kampanyası kapsamında iletişim çalışmalarımızı markadan ve Ekol’ün iş hedeflerinden bağımsız şekilde sürdürdük. İletişim adımlarımızda 100 yıldır yolumuza ışık tutan Cumhuriyetimizin, bizlere Ata’mızın en değerli hediyesi olduğunu anlatmaya odaklandık. Bu kampanyaya hazırlanırken 99 ya da 101. yılda yapılamayacak bilhassa 100. yıla özel olarak hep hatırda kalacak bir çalışma yapmak istedik. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırladığımız değerli çalışmamızla iki ödüle layık görülmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tüm bu süreçte bizi her zaman destekleyen değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Musul’a da içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel Bu Yüz’den kampanyası

Ekol’ün 100. yıl iletişiminin ana temasını oluşturan "Bu Yüz'den" projesinin temel söylemi, "100" sayısının yanı sıra "yüz" kelimesinin çehre anlamını da içerdi. Bunu yaparken Atatürk’ün armağanı olan Cumhuriyeti, değerlerimizi ve yüzyılımızı Atatürk’ün yüzünü odak noktasına alarak sürdürdü. Cumhuriyet’in 100. yılında Atatürk’e ve ilkelerine bağlılığı yansıtan, onun öğreti ve değerlerini anlatan, "Bu Yüz'den" kampanyası süresince; bireylerin güvencesi olan hukuk, egemenlik, laiklik, demokrasi, eşitlik ve hürriyet haklarının Cumhuriyet sayesinde elde edilen kazanımlar olduğu vurgulandı.

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