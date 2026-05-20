Ekonomiye 591,4 milyar TL destek sağladı, 888,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı

Vakıf Katılım, 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla 616 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 591,4 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 3,3 milyar TL’ye çıkaran Banka, aktif büyüklükte 2025 yıl sonuna göre yüzde 13,4’lük bir büyüme sergiledi ve 2026 yılı ilk çeyreğinde 888,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Vakıf Katılım olarak, katılım finans sektöründe öncü ve referans kurum olma hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna güçlü katkılar sunmaya devam ediyoruz. 2026 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz finansal sonuçlar, stratejik hedeflerimizle uyumlu büyüme performansımızı bir kez daha teyit etmiştir. Bu dönemde 616 milyar TL fon toplayarak reel sektöre 591,4 milyar TL finansman desteği sağladık. Aktif büyüklüğümüzü yıl sonuna göre %13,4 oranında artırarak 888,9 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de; yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve katılım bankacılığı prensiplerine bağlılığımızla, hem sektörümüze hem de Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdüreceğiz.”