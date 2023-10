“Eksim, artan yenilenebilir enerji kaynakları ihtiyacına hizmet vermek için hazır”

EKSİM Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eksim Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevreci adımlarıyla sektörün öncüleri arasında kararlı şekilde ilerliyor. Hayata geçirdiği yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesislerle ekosistemdeki dönüşümün etkin oyuncularından biri olmayı sürdürüyor. Enerjideki dönüşüme dair görüşlerini aldığımız Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim portföyünü genişletiyoruz. Türkiye’mizin her bölgesinde yenilenebilir enerji tesisi işletmenin gururunu taşıyoruz. Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada bulunduğumuz her köyün yerlisiyiz. Tesislerimizi bölgeden yetişen arkadaşlarımızla işletiyoruz, sosyal yaşama katkı sağlıyoruz, değerlerimize değer katıyoruz, kalkınmaya destek veriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımız kah üretim verimi yüksek yeni sahalarda kâh mevcut tesislerimizin kapasite artışı ile sürüyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyar kWh elektrik enerjisi üreterek 1,3 milyon ton karbon salınımının önüne geçtik. 2025 yılı sonuna kadar, izin aşamasındaki projelerimizin ve inşa halindeki tesislerimizin devreye girmesi ile birlikte yıllık 4 milyon ton karbon salınımını engellemeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, yatırımlarımızla ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi. Ülkemizde yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstererek çevreye duyarlılığını birinci önceliği olarak konumlandıran Eksim Enerji, yeşil enerji kaynaklarına yatırımlarını da artırarak sürdürüyor. 2022 yılı içinde Türkiye’de rüzgâr enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 4’ünü üreten şirketin, bu yılın ilk 6 aylık döneminde Türkiye’ye yüzde 4’lük yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi sağladığı görülüyor. Eksim Enerji, artan üretimiyle karbon emisyonlarının düşürülmesinde de kritik rol oynamayı hedefliyor.

1,3 MILYON TON KARBON SALINIMI ÖNLENDİ

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla döngüsel ekosisteme katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek; “Enerjimizin kaynağı olan doğaya borcumuzu, onunla uyum halinde ilerleyerek ödüyoruz. Ekosistemin dengesine katkı çerçevesinde yatırımlarımız ve ileriye yönelik yapılanmamız devam ediyor. Üretimimizin odağında her zaman yenilenebilir enerji kaynakları oldu. Aynı zamanda üretim kaynaklarımızın verimini ve kapasite kullanımını artırmak amacıyla 10 yılda 15 milyon Euro’ya yakın AR-GE yatırımı gerçekleştirdik. Bugün de her bileşenimizin performansını artıracak işlemleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekipmanlarımızın yüksek emre amadelikle rüzgâr, güneş ve hidrolik kaynakları en verimli şekilde elektrik enerjisine dönüştürmesi için geliştirmeye devam ediyoruz. Süreçlerimizdeki otomasyon seviyesini artırarak akıllı verilerle ekipmanlarımızın sağlığını takip ediyor, süreçlerimizdeki el işçiliğini akıl işçiliğine dönüştürme yolunda gelişim kaydediyoruz. Akbay, RES, GES ve HES’lerin çevreye sağladığı katkıyı, “Türkiye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hesaplamış olduğu birleşik marj emisyon faktörüne göre Eksim Enerji çatısı altındaki RES’lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 648,2 kilogram daha az karbondioksit salınımı gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde şirketimiz bünyesindeki HES’lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 570,6 kilogram daha az karbondioksit salınımı yapılıyor” şeklinde özetledi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ YATIRIMLAR

Eksim Enerji’nin, Türkiye’de toplam kurulu gücü 464 MW olan 8 adet rüzgâr enerjisi santrali bulunuyor. HES projeleri ile de yenilenebilir enerji sahasında önemli bir yere sahip olan Eksim Enerji; Türkiye’de 1 adet 63 MW ve Gürcistan’da 2 adet toplam 99 MW olmak üzere toplam 162 MW kurulu Hidroelektrik Santralleri ile yenilebilir enerji portföyü yelpazesini güçlendirmeye devam ediyor. Toplam 626 MW’a ulaşan kurulu güce sahip olan şirket, müstakil ve hibrit güneş enerjisi santrali projelerinin inşaatına başladı. Eksim Enerji ayrıca 2012 yılından bu yana AR-GE faaliyeti olarak biokütleden (odun talaşı, ormansal artıklar, vb.) biyo-yakıt üretimine yönelik proje üzerinde çalışıyor. Mevcut durumda ise 1.2 MW elektrik üretebilen motor ve alternatörden oluşan güç grubu ise işletmeye alındı. Katma değerli biyolojik kaynaklı yakıt üretimi için teknoloji merkezi destekli çalışmalar ise devam ediyor.

“YURTDIŞINDA DA YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR”

Eksim Enerji’nin yatırım hedeflerine de değinen Akbay, “Şirketimizin yenilenebilir enerji yatırımları, işletmeleri ve bakım hizmetleri konusundaki yetkinlikleri yurt dışındaki projelerde de değere dönüştürmek istiyoruz. Hâlihazırda yurtdışında 3 ülkede faaliyetimiz sürüyor, yenilenebilir enerji kaynakları alanında yeni üretim tesislerini devreye alarak iklim değişikliği ile mücadelemizi küresel boyutta sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yeni teknolojiler iklim değişikliğine karşı önem kazanıyor"

Aybay, yenilenebilir enerjide yeni teknolojilere de vurgu yaparak; "Dünya yenilenebilir enerji sahasında yeni teknolojileri devreye almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda deniz üstü RES projeleri, rüzgâr-güneş-hidrolik birleşik enerji üretim tesisleri, enerji depolama ve hidrojen teknolojisi gibi yeni nesil çalışmalar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Karbon salınımının önüne geçmenin yanında iklim değişikliği ile mücadele, ulaşılabilir temiz enerji kaynaklarının artırılması gibi küresel bir kısım ortak hedeflerin ortasında yenilenebilir enerji kaynakları yer alıyor. Dünyada artan bu trendin öncüsü olarak ilerleyen ülkemizde bu alanda birçok yatırım hayata geçiyor. Eksim Enerji olarak biz de bu gelişmeleri takip ediyor, kendi portföyümüzü çeşitlendirmek adına geliştirdiğimiz projelerimizi yatırıma dönüştürüyoruz" vurgusunu yaptı.