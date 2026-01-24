Eksim Enerji, toplam kurulu gücünü 1186,5 megavata yükseltti

Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yeşil dönüşüme katkı sağlayan Eksim Enerji, geçen yıl tamamladığı güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) projeleriyle 488,5 megavatlık ek kurulu güç artışı gerçekleştirerek rüzgar enerjisinde Türkiye'nin en büyük ilk 3 üreticisi arasına girdi.

Toplamda 1186,5 megavatlık güce erişen şirket, yıl içinde Geyve RES, Yozgat RES ve Skole RES projelerinin ardından Karaman’daki yeni rüzgar santralini de devreye aldı. İşletme sürecine katılan yeni santrallerle enerji üretimini artıran Eksim Enerji Grubu, 2025'te rüzgar kalitesinin önceki yıllara oranla düşük seyretmesine rağmen bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 artışla 2,3 milyar kilovatsaat (kWh) elektrik üretti. Böylece yaklaşık 960 bin hanenin elektrik ihtiyacını temiz enerjiden karşılayarak 1,4 milyon ton karbon salımının önüne geçmiş oldu.

11 ayrı sahada aynı anda ilerledik

Eksim Enerji Üst Yöneticisi Arkın Akbay, geçen yıl Yozgat, Karaman ve Ukrayna Skole RES’i aynı anda inşa ederek ulaşılması zor bir başarıya imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Rüzgarın gücünü ardımıza alarak 11 ayrı sahada aynı anda ilerledik. Viranşehir GES, Geyve RES, Yozgat RES ve Skole RES projelerimizi tamamlamakla birlikte yıl içinde inşasına başladığımız Silivri RES'te 109 megavat, Karaman RES tesisimizde 56 megavat kurulu güce yükseldik. Susurluk, Ovacık, Tokat, Hasanbeyli RES'teki kapasite artışlarımızla birlikte, şu anda yurt içi ve yurt dışı toplam 1,1 gigavatı aşmış durumdayız. Bu sayede, ülkemizde rüzgar enerjisinde ilk üçe yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz." Akbay, yenilenebilir enerji yatırımlarını ülke genelinde dengeli biçimde yaymaya ve özellikle rüzgar enerjisi alanındaki güçlerini artırmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Rüzgar enerjisi, yaşam döngüsü boyunca çok düşük karbon ayak iziyle çevresel etkisi en düşük enerji üretim kaynaklardan biri olarak portföyümüzde özel bir yere sahip. Aynı zamanda olgunluk seviyesi yüksek teknolojisi sayesinde, benzer büyük ölçekli üretim tesislerine kıyasla daha kısa sürede güvenle devreye alınabiliyor. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi, sahaya girdiğimiz andan itibaren hızlı şekilde hayata geçirebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.