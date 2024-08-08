Eksim Enerji yıl sonuna kadar 11 rüzgar türbinini daha devreye alacak

Eksim Enerji, yüzde yüz yenilenebilir enerji yatırımlarına bu yıl da devam ediyor. Toplam 8 lokasyonda rüzgar enerjisi santraline sahip olan şirket, Sakarya’nın Geyve ilçesinde 14 adet N163 türbinini daha kapasitesine kazandırmaya hazırlanıyor.

Söz konusu türbinlerden 3 tanesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kabulüyle devreye alan Eksim Enerji, yıl sonuna kadar kalan 11 türbinde daha ticari işletmeye başlatarak 50 MW olan tesis gücünü 150 MW’a çıkarmayı hedefliyor. Eksim Enerji’nin toplam kurulu gücü ise yeni yatırımlarla birlikte 73.8 MW’a ulaştı.

80 milyon Euro'luk yatırım

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Yüzde yüz yenilenebilir enerji yatırımlarımızla ülkemizin temiz enerji kaynakları ile donatmaya devam ediyoruz. Son olarak Sakarya’nın Geyve ilçesindeki RES tesisimizde kapasite artışı yatırımına imza attık. Bu sayede hem kurulu tesis gücümüzü artırırken hem de ülkemizin yeşil enerji havuzuna önemli bir katkı sağlamış olduk. Yaklaşık 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Geyve RES, 80 milyon Euro’luk kapasite artışı projemizin tamamlanmasının ardından 125 bin hanenin ihtiyacını karşılar hale gelecek.” dedi.

“Sektörel yeniliklere liderlik etmek sadece bir hedef değil aynı zamanda bir sorumluluk”

Eksim Enerji’nin 2024’ün ilk yarısında gerçekleştirdiği faaliyetlere de değinen Akbay, “Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimin portföyündeki artan payının, dönüşüme güç kattığını görüyoruz. Enerji sektörünü yeniden şekillendiren yapay zeka ve dijital ikiz başta olmak üzere yeni teknolojiler üretim kapasitemizin artışında önemli bir rol oynuyor. Eksim Enerji olarak, yılın ilk altı ayında enerji sektöründeki verim artıran teknoloji uygulamalarına yatırımlarımızı sürdürdük ve rüzgar, güneş ve su kaynaklarımızın varlığını doğru bir şekilde öngörmek, tüketicimizin elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğu anda en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlamak için yıllarca topladığımız iklim, ekipman, topoğrafya verileri ile birçok yapay zeka tahmin algoritmasına tabi tuttuk, öngörülerimizin sonuçlarından oldukça memnunuz. Sektörün geleceğini şekillendiren bu yeniliklere liderlik etmeyi, paydaşlarımıza bu birikimi aktarmayı sadece bir hedef olarak değil, aynı zamanda bir sorumluluk olarak görüyoruz.” dedi.