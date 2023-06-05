Eksim Holding sürdürülebilirlikte proaktif davranıyor

Eksim Holding, enerjiden gıdaya, girişim sermayesinden elektrik dağıtımına faaliyet gösterdiği tüm alanlarda insanı ve teknolojiyi merkeze alan sürdürülebilir projelere imza atıyor. Holding, 40 yıla yaklaşan tecrübesi ve ülkeye katma değer sağlayan çalışmalarıyla yer aldığı sektörlere iyi örnekler kazandırmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksim Holding Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ekiz, “Çalışmalarımızı planlarken sadece projeyi gerçekleştirmiş olmak için değil, bu projelerin çıktılarııyla sektörel ekosisteme dâhil olacak bir hayat döngüsü de oluşturmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projelerimizde çok katmanlı anlayışla, proaktif sürdürülebilir bir boyut kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akıllı şebekeyle daha tasarruflu elektrik

Eksim Holding’i Türkiye’nin stratejik sektörlerinde başarılı faaliyetler gösteren enerjik bir şirketler grubu olarak konumlandırdıklarını ve sürdürülebilirliği birkaç açıdan ele aldıklarını belirten Ekiz, “Dicle Elektrik kapsamında, dijital altyapı yatırımlarımız ve akıllı şebeke dönüşümümüzle 11.400 megavat kaçak elektrik tüketiminin önüne geçtik. Toplam 20 milyar TL’yi bulan bu yatırımlarla ülkemizin kesintisiz elektrik tedariki vizyonuna sürdürülebilir bir katkı sunmuş olduk.” dedi.

Tarım ekosistemine destek

DEPSAŞ Enerji ile de tarım ekosistemine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ekiz, “Çiftçilere yönelik bilinçlendirme kampanyaları ile başladığımız süreci, daha ileri noktaya taşıyıp su ve enerji tasarrufu sağlayacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Güneydoğu Anadolu’da belirlediğimiz pilot bölgede, tek tip bir ürünü farklı yöntemlerle yetiştirmeye yönelik bir proje planımız var. Planımız dahilinde köklü üniversitelerden akademisyenlerle yakın bir çalışma takvimi gerçekleştireceğiz. Yılsonuna doğru ilk meyvelerini toplayacağımız bu projenin çıktılarını düzenleyeceğimiz zirve organizasyonunda paylaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Gıda fabrikasına yenilenebilir enerji

Geçtiğimiz aylarda halka arz edilen Eksim Holding şirketlerinden Eksun Gıda’nın, arz gelirlerinin bir bölümünün yenilenebilir enerji için de kullanılacağını ifade eden Ekiz, “Tesislerimizin modernize edilmesi için pay ayırmamızın ve işletme sermayesi için ayırdığımız payların yanında, yenilenebilir enerji yatırımı taahhüdümüz de yer aldı. Üç fabrikamıza entegre edeceğimiz güneş paneli yatırımımızın yanında, kendi enerjisini üretecek yenilenebilir enerji santraliyle sektöre örnek olacak sürdürülebilir bir rekabet avantajını da hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Eksim Enerji geleceğin enerjisine ışık tutuyor

Eksim Holding'in diğer bir şirketi Eksim Enerji ise sunduğu yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyü ile rüzgâr, hidroelektrik ve güneş enerjisine odaklanıyor. Türkiye’nin her bölgesinde yatırımları bulunan Eksim Enerji, ülkemizde 2022 yılı içinde rüzgâr enerjisinden üretilen elektriğin %4’ünü üreterek yeşil bir dünyaya katkı sağladı. İlave kapasitelerle kurulu gücünü 2022 yılı sonunda 626 MW'a çıkaran şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarında kurulu olan ve projelendirilmiş toplam portföyünü 1751 MW'a çıkardı.

Öte yandan Eksim Holding bünyesindeki girişim sermayesi fonu şirketi Eksim Ventures ise yeni nesil sürdürülebilir girişim fikirlerine yatırımlar gerçekleştiriyor. 2023 yılı ilk çeyreği itibarıyla yatırım yaptığı şirket sayısını 8’e, fon sayısını ise 7’ye çıkaran şirket, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği çalışmalar ile Startupcentrum tarafından veri bazlı yapılan araştırmaya göre, 2022 yılının en aktif kurumsal VC’si ödülünü kazandı. Özellikle gıda ve enerji teknolojileri, sağlık, mobilite, biyoteknoloji, fintek ve savunma sanayi gibi alanlardaki yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı hedefleyen Eksim Ventures, toplamda 14,5 milyon dolarlık bir yatırıma imza attı. Eksim Ventures, yıl sonuna dek 10 şirkete daha yatırım yapmayı planlıyor.