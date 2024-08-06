Eksim Pulse girişimcileri enerji sektörüne güç katacak

Türkiye’nin önde gelen şirketler topluluklarından olan Eksim Holding himayesinde düzenlenen ve EPDK tarafından da desteklenen Eksim Pulse, enerji sektöründe sürdürülebilir girişimleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiği Eksim Pulse Girişim Hızlandırma Programı’nın 2024 yılı etabı, özel eğitimler ve mentorluk çalışmalarıyla doludizgin sürüyor.

8 farklı alanda eğitim, 92 saat mentorluk

Haziran ayında başlayan program çerçevesinde bugüne kadar 6’sı online ve 2’si yüz yüze olmak üzere toplamda 8 eğitim düzenlendi. Programda şu ana kadar toplamda 92 saat mentorluk görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca 30 saatlik hukuk danışmanlığı sağlandı. Temmuz ayında başlayan finans danışmanlıklarının Ağustos ayı boyunca devam etmesi ve toplamda 30 saatlik finans danışmanlığı sağlanması da planlanıyor. Bu eğitimlerle, girişimcilerin finansal yönetim, bütçeleme ve mali analiz konularında bilgi sahibi olmaları sağlanarak, projelerinin sürdürülebilirliğini artırmak amaçlanıyor.

Eğitimler kapsamında girişimcilere; sektördeki yeni trendler, regülasyonlar, ürünleşme ve prototipleme gibi konularda derinlemesine bilgiler sunularak projelerini bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı olundu. Mentorluk görüşmeleriyle girişimcilerin; stratejik planlama, iş geliştirme ve operasyonel verimliliklerini artırmalarını sağlandı. Son olarak verilen hukuk danışmanlığıyla, girişimcilerin hukuki süreçlerde ve hakları konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunuldu.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından “Etkili Networking ve Ortaklık” ve “Yatırımcı Perspektifi: VC’lerin Startup’larda Aradığı Özellikler” konulu iki webinar ve “İnsan Kaynakları”, “Yatırım” ve “Globalleşme” konulu üç eğitim gerçekleştirilecek.

En başarılı projeye 300 bin TL

Eksim Pulse girişimcilik programına dair bilgiler paylaşan Eksim Holding İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak, enerji sektöründeki geleceği şekillendirmek için yenilikçi fikirlerin ve teknolojilerin desteklenmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Oruncak, “Girişim Hızlandırma Programı kapsamında girişimcilere finansal destek, eğitim ve mentorluk gibi imkânlar sunarak enerji sektöründe girişimciliği güçlendirmeyi hedefliyoruz. Programın sonunda, Eylül ayında düzenleyeceğimiz etkinlikte 10 desteklenen girişim, yatırımcıların karşısına çıkacak. Jüri değerlendirmeleri sonucunda en başarılı üç projeyi sırasıyla 300 bin TL, 200 bin TL ve 100 bin TL ile ödüllendireceğiz. Bu etkinlikte Teknopark ve kuluçka merkezi çalışanlarından, melek yatırımcılara ve akademisyenlere kadar geniş bir katılımcı yelpazesi bulunacak.” dedi.

Yatırım danışmanlığı sunulacak

Eksim Holding ve iştirakleriyle gerçekleştirilen yoğun iş geliştirme görüşmelerinin girişimcilerin iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmelerine olanak sağladığını belirterek, “Bu görüşmeler, girişimlerin sektörle daha güçlü bağlantılar kurmalarını ve potansiyel iş ortaklıkları geliştirmelerini destekliyor. Bunun yanı sıra girişimlere program sonuna kadar 30 saatlik yatırım danışmanlığı sunulmasını da planlanıyoruz. Böylelikle girişimlerin yatırım çekme kapasitelerini ve stratejik büyüme hedeflerini gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Programda Yer Alan Girişimler

1. WORKYBE: Ekipman ve enerji verimliliğini artırmak için yapay zeka tabanlı enerji ve varlık yönetimi altyapısı sağlayan bir sürdürülebilirlik platformudur.

2.LUMIAN ENERGY: IoT tabanlı donanımdan bağımsız bir platform olarak enerji verilerini gerçek zamanlı olarak toplar, makine öğrenimi modelleriyle analiz eder ve enerji tasarrufu ile karbondan arındırma çözümleri sunar. Ayrıca enerji talep tarafı yönetimini optimize eder.

3.RATIO: Enerji depolama yönetimi optimizasyonu ve simülasyonu için ürünler geliştirir, enerji depolama fizibilitesi ve yönetimini gerçekleştirir.

4.ROTORBIT: Wisdom AI platformu ile endüstriyel süreçleri optimize eder, süreç takibi, kestirimci bakım ve kalite yönetimi gibi yeteneklerle operasyonel verimliliği artırır. Ayrıca karbon ayak izi hesaplama ve minimize etme kabiliyetleri sunar.

5.AYLARA: AG şebekelerinde gerilim düşümü/artışı, harmonikler, dengesizlik ve reaktif güç tüketimi problemlerini çözen güç elektroniği tabanlı gerilim düzenleyici cihazları geliştirir ve elektrik dağıtım şirketlerine yönelik çözümler sunar.

6.TORKMAN: Otonom Trafo Kablo Hazırlama Cihazı ile manuel kablo başlığı montaj süresini ve operatör hatalarını azaltarak verimliliği artırır.

7.SIGNALTON TEKNOLOJI: Akıllı şehir, bina, endüstri/üretim, ulaşım, enerji ve çevre sektörlerinde dijital elektronik IoT algılayıcı sistemleri ve yapay zeka tabanlı ileri veri analiz yöntemleri sunarak uçtan uca dijital çözümler sağlar.

8.TAYYAR ROBOTİK: Enerji santrallerinin otonom İnsansız Hava Araçları ile izlenmesini sağlar.

9.PINCIDENT İSG: Enerji sektörü için geliştirilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim yazılımıdır.

10.TECHSTUDIO: Elektrik enerjisinin verimli kullanımı için sahada elektronik donanımlarla izleme, veri toplama ve aktarma sağlar, böylece elektrik dağıtım şirketlerinin arıza müdahale hızını artırır.