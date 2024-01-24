Eksun Gıda, Babaeski Lisanslı Depoculuk’u satın aldı

Ticaret Bakanlığı’nın lisanslı depoculuk faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik uygulamaya aldığı yeni düzenlemelerle hız kazanan lisanslı depoculuk faaliyetleri gıda sektörünü de harekete geçirdi.

Bu kapsamda, sürdürülebilir faaliyetleri ile sektörün öncü firmaları arasında yer alan Eksun Gıda, Eksim Holding’in lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip şirketi Babaeski Lisanslı Depoculuk AŞ’yi satın aldı. Bu satın alma ile Eksun Gıda, büyüme odaklı yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

“Lisanslı depoculuğun kazanımlarından yararlanacağız”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksim Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, bugüne kadar belirli bir standart ve düzen içinde depolama gerçekleştirmekle beraber, lisanslı depoculuk sayesinde yeni kazanımlar elde edeceklerini belirterek, "Lisanslı depoculuk; depolama operasyonları, hem çağdaş hem de tam anlamıyla hukuki bir zeminde yapılmasını sağlıyor. Başta yüksek kalite, kontrol ve güvenlik protokolleri olmak üzere, malzemelerin sigortalanması, gelişmiş teknolojilerin entegresi ile depo optimizasyonu, ihtiyaca yönelik özelleştirilmiş depolama çözümleri ve daha etkin envanter yönetimi gibi avantajlar lisanslı depoculukla birlikte çok daha efektif gerçekleşiyor. Eksun Gıda olarak halka arz sürecinin ardından daha da ivme kazanan yatırım ajandamızı; yeşil enerji, yeni depo inşaları ve Ar-Ge çalışmalarımızla şekillendirdik. Son olarak satın aldığımız Babaeski Lisanslı Depoculuk şirketimiz ile birlikte lisanslı depoculuğun getirdiği kazanımlarından daha fazla yararlanacağız." şeklinde konuştu.

Endüstriyel ve perakende pazarında çıta yükseliyor

Perakende ve endüstriyel alanda yaygın dağıtım ağı ile faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Demir, “Her iki kulvarda Türkiye’nin en sevilen beğenilen ve rağbet gören marka isimleri arasında faaliyet gösteriyoruz. Gerek yatırım iştahımız gerek büyümeye odaklı çalışmalarımızı lisanslı depoculukla birlikte daha güvenli ve kontrollü bir stoklama yapısını kavuşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Bu süreç sürdürülebilirlik vizyonumuza da önemli katkılar sağlayacak.” dedi.

Depoculuk şirketinin Kırklareli'de yatırıma hazır bir arazisinin olduğunu belirten Demir, söz konusu pay devirlerine ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuru süreçlerinin başlayacağını da ifade etti.