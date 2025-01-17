Eksun Gıda depolama kapasitesini yüzde 34 artırdı!

Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarıyla 200’ü aşkın ürün çeşidini tüketicilere sunan ve endüstriyel pazarda sektörün öncü üreticilerinden olan Eksun Gıda, yeni yılda da yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusuna göre şirket, Konya fabrikasındaki un silosu depolama kapasitesini yüzde 34,3 artırarak 4 bin 700 tona çıkardı. Tekirdağ ve Konya fabrikalarının toplam kapasitesinde ise yüzde 11,4’lük bir büyüme sağlayan Eksun Gıda’nın toplam un silosu stok kapasitesi 11.700 tona ulaştı.

Sürdürülebilirliğe ve verimliliğe katkı sunacak

Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda vergiler hariç yaklaşık 40 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Yeni yatırımımızla birlikte iç piyasaya ve ihracata yönelik sevkiyatlarımızı hızlandırarak zaman yönetiminde verimliliği artırdık. Özellikle üretim planlamasında daha geniş bir esneklik sağlayarak aylık üretim ve sevkiyat tonajlarının sürdürülebilirliğini güvence altına aldık. Böylece depolama kapasitemizi artırırken sürdürülebilir kalite anlayışını da desteklemek için adımlar atıyoruz. Eksun Gıda olarak hem müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hem de kalite standartlarımızı koruyarak büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Operasyonel süreçlerde iyileştirme sağlayacak

Yeni siloların devreye alınmasıyla operasyonel süreçlerde de önemli iyileştirmeler elde ettiklerini kaydeden Ahmet Demir, “Kapasite artırımıyla çeşit fazlalığından kaynaklanan enerji ve işçilik kayıplarını önlerken sevkiyat kaynaklı bekleme sürelerini azaltarak üretimi kesintisiz hâle getirmeyi başardık. Bu durum makinelerin bakım süreçlerini de kolaylaştırarak hem verimliliği hem de ürün kalitesini artırdı. Her ürün kendi silosunda depolandığı için kalite sorunlarının önüne geçerek ürünlerimizi daha yüksek standartlarda üretiyor ve müşterilerimize ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.