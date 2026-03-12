Eksun Gıda'dan 2025'te 170,4 milyon lira net kar

Eksun Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, 2025'e ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren Eksun Gıda'nın net satış hasılatı 11,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketin brüt karı ise önceki yıla göre yüzde 20,1 artarak 1,2 milyar liraya brüt kar marjı da yüzde 10,7 seviyesine yükseldi.

Yıl içinde büyümesini operasyonel olarak da destekleyen Eksun Gıda, lisanslı depoculuk yatırımlarıyla kapasitesini artırdı. Devam eden yenilenebilir enerji projelerinde ise kritik aşamaları geride bıraktı.

Şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarında da önemli adımlar attı. 7 megavat (MW) ve 11,9 MW kapasiteli iki ayrı rüzgar enerjisi santrali projesi için yatırım teşvik belgelerini aldı. Daha önce 14,1 milyon avro tutarındaki türbin yatırımı için tedarik anlaşmasını imzaladığını duyuran şirket, projenin tamamlanmasıyla birlikte karbon ayak izini minimize etmeyi hedefliyor.

"Karlılık göstergelerimizin tamamında yükseliş sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, bu yıl sağladıkları güçlü uyum ve kararlı yönetim anlayışının önemli bir başarı getirdiğini ve bu ivmenin, gelecek dönemin performans çıtasını şimdiden yukarı taşıdığını belirtti.

TMS 29 enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan verilere göre, 2025'te 11,6 milyar lira hasılat elde ettiklerini aktaran Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Karlılık göstergelerimizin tamamında yükseliş sağladık. Brüt karımızı yüzde 20,1 artışla 1,2 milyar liraya taşıdık. Brüt kar marjımızı ise yüzde 7,8'den, yüzde 10,7'ye yükselttik. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarımızın eksi 165,7 milyon liradan yaklaşık 474 milyon liraya artarak 307,8 milyon liraya ulaşması ve FAVÖK marjımızın yüzde eksi 1,3'ten yüzde 2,6'ya çıkması ise satın almadan üretime, üretimden maliyet yönetimine, stok optimizasyonundan fiyatlama disiplinine kadar tüm süreçlerde daha güçlü ve kontrollü bir performans sergilediğimizi gösteriyor. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilerimize göre ise 2025'te brüt karımız 1,3 milyar liradan yüzde 29'luk artış ile 1,7 milyar liraya, FAVÖK tutarımız 427,5 milyon liradan yüzde 70 artış ile 727,5 milyon liraya ve net karımız ise 12,6 milyon liradan 170,4 milyon liraya yükseldi."

Özkan, sektörün yaşadığı zorluk ve riskleri fırsata çevirerek 2024'te eksi 330,9 milyon lira olan esas faaliyet karını 2025'te 119,3 milyon lira seviyelerine ulaştırdıklarını da belirterek, gelecek dönemde de bu performansı kalıcı hale getirecek adımları artırmayı, üretim gücü ve finansal dayanıklılıklarını daha da ileri taşımayı amaçladıklarını kaydetti.

Şirket performanslarının arka planında güçlü organizasyon yapısı, sahadaki etkin varlık ve veri odaklı dinamik yönetim anlayışının bulunduğunu da vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Karar süreçlerimizi yalnızca ERP tabanlı entegre sistemlerle sınırlı tutmuyor, uçtan uca sağlıklı veri akışı sağlayan dijital altyapımız ve yapay zeka destekli analitik uygulamalarımız sayesinde hızlı ve isabetli kararlar alabiliyoruz. Üretimden sevkiyata uzanan tüm operasyonlarımızı ölçülebilir ve izlenebilir bir yapıda yönetirken, sektörel otoritelerin değerlendirmeleri ve global referans raporlarla gerçekleştirdiğimiz karşılaştırmalı analizler doğrultusunda stratejik kararlarımızı çok boyutlu ve güvenilir veri setlerine dayandırıyoruz. Doğru kararı zamanında almamıza imkan tanıyan sistem altyapımız, dinamik ve çevik ekip yapımızla birleşerek operasyonel mükemmeliyeti mümkün kılıyor. Küresel ölçekte farklı orijinasyon alternatiflerini değerlendirerek ham madde kalitemizi çeşitlendiriyor, değişken piyasa koşullarına rağmen üretim standartlarımızı kararlılıkla koruyoruz."

Özkan, bu başarının en önemli unsurunun ise yetkinliği yüksek, sorumluluk bilinci güçlü ve hızlı aksiyon alabilen insan kaynakları olduğunu belirterek, ekip arkadaşlarını yalnızca operasyonel sürecin bir parçası olarak değil, kurumsal vizyonlarına katkı sağlayan ve geleceği birlikte inşa ettikleri değerli çalışma arkadaşları olarak gördüklerini ve sürekli öğrenen, gelişen organizasyon kültürlerinin, sürdürülebilir başarılarının en sağlam temelini oluşturduğunu aktardı.