Eksun Gıda’dan altı ayda 4,4 milyar lira ciro

Eksun Gıda, Türkiye Muhasebe Standartı (TMS) 29 enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladı.

Eksun Gıda'nın 2024'ün ilk 6 ayında toplam cirosu 4,4 milyar lira seviyesine ulaşırken ihracat cirosu ise 997 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Eksun Gıda, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artırarak 2023'ün ilk altı ayında yüzde 21 olan ihracatın toplam satışlar içindeki payını yüzde 23'e çıkardı.

Verileri değerlendiren Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, ülke ekonomisine katkı sağlama bilinciyle, ihracat çalışmalarına satış kanalları içinde özel bir yer ayırdıklarını belirtti.

Güçlü sermaye yapısını 2024'ün ilk yarısında da sürdürdüklerini aktaran Demir, "2 milyar liranın üzerine ulaşan Eksun Gıda'nın toplam özkaynakları, planladığımız ve devam etmekte olan yatırımlarımız açısından odağımızı güçlendiriyor. Şirket özkaynaklarımızın güçlülüğünün bir göstergesi olarak özkaynaklar içinde yer alan 70 milyon lira olan ödenmiş sermayemizi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 757 artırarak 600 milyon liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

"RES, yatırımlarımızı hızla hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Sürdürülebilirlik vizyonlarının bir parçası olarak üretim tesislerindeki enerji ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, "Bu kapsamda yatırımın yapılacağı bölgenin elektrik dağıtım şirketinden, toplam 18.900 kW güce sahip rüzgar enerjisi santrali yatırımı için çağrı mektuplarını aldık. Yatırımın diğer etaplarına ilişkin de çağrı mektuplarını bekliyoruz. Akabinde yatırımlarımızı hızla hayata geçirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Demir, lisanslı depoculukla daha güvenli ve kontrollü bir stoklama yapısına kavuşturacak olmanın heyecanı içinde olduklarına dikkati çekerek, bu sürecin sürdürülebilirlik vizyonlarına da önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Aktif büyüklüğü 4,3 milyar liraya ulaştı

Perakende ve endüstriyel alanda yaygın dağıtım ağı ile faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Demir, şu bilgileri paylaştı: "Eksun Gıda'nın toplam aktif büyüklüğü 4,3 milyar liraya ulaştı. Bununla birlikte, Eksun Gıda'nın halka arzla birlikte artan güçlü özkaynakları, TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulamasının etkisiyle finansal tablolarımızı olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir. TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmamış 2024'ün ilk yarı konsolide finansal tablolarında 99 milyon lira dönem karı bulunan Eksun Gıda'nın, TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış konsolide finansal tablolarında 288 milyon lira dönem net zararı bulunmaktadır. Buna paralel olarak, şirketimizin TMS 29 etkisi hariç brüt kar marjı yüzde 16,4 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleşmiştir."