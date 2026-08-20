Eksun Gıda’dan güçlü performans: 18 ayda net karda 1 milyar TL’lik artış gerçekleşti

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Sofraların vazgeçilmezi Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarıyla gıda ve un sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Eksun Gıda, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Operasyonel verimlilik, etkin maliyet yönetimi, güçlü saha organizasyonu ve veri odaklı yönetim anlayışıyla yılın ilk çeyreğinde kârlılık göstergelerinde yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi ikinci çeyrekte daha ileri taşıyan şirket, operasyonel performansındaki güçlenmeyi kârlılığına da yansıttı.

TMS 29 enflasyon muhasebesi standartları uygulanmış 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına göre, Eksun Gıda’nın brüt kârı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 809,4 milyon TL’ye ulaştı. Etkin maliyet yönetiminin katkısıyla brüt kâr marjı yüzde 11,2’den yüzde 13,2’ye yükseldi. Şirketin brüt karlılığındaki güçlü performans operasyonel iyileşmelerle birlikte FAVÖK verilerine de yansıdı. İlk altı ayda FAVÖK tutarı yüzde 65 artışla 312,7 milyon TL’ye çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 2,9’dan yüzde 5,1’e ulaştı.

Net dönem kârlılığında dikkat çekici artış

Eksun Gıda, yılın ilk yarısında operasyonel kârlılık göstergelerinde yakaladığı güçlü ivmeyi net dönem kârlılığına da taşıdı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla net dönem kârında 200 milyon TL’nin üzerinde artış sağlayan şirket, 2026 yılının ilk yarısını 36,2 milyon TL net kârla tamamladı.

Finansal yapısını güçlendirmeyi de sürdüren Eksun Gıda’nın 2025 yılı sonunda 1,68 seviyesinde bulunan borç/özkaynak rasyosu, 2026 yılının ilk yarısı sonunda 1,26’ya geriledi.

TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmamış sonuçlarda da kârlılık göstergelerindeki güçlü seyir devam etti. Buna göre şirketin brüt kârı yüzde 40 artarak 1,1 milyar TL’ye, FAVÖK tutarı yüzde 61 artışla 577,3 milyon TL’ye ulaştı. Net kâr ise yaklaşık yüzde 120 artarak 281,8 milyon TL’ye yükseldi.

Güçlü operasyonel performansımızı net kârlılığa taşıdık

Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan, ilk yarı performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2026 hedeflerimize emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Yılın ilk yarısında hayata geçirdiğimiz stratejik adımların finansal sonuçlarımıza güçlü biçimde yansıdığını görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla net kârlılığımızda 200 milyon TL’nin üzerinde artış sağlayarak, 2026 yılının ilk altı ayında 36,2 milyon TL net kâra ulaştık. Aynı dönemde brüt kârlılığımızı güçlendirirken, operasyonel performansımızdaki güçlü ivmeyle FAVÖK tutarımızda yaklaşık yüzde 65’lik artış kaydettik. Kârlılığın farklı göstergelerinde ortaya koyduğumuz bu güçlü performansı; doğru stratejik kararlarımızın, sahadaki güçlü refleksimizin, etkin maliyet ve stok yönetimimizin ve operasyonel verimlilik odağımızın somut bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Güçlenen finansal yapımızla bu ivmeyi sürdürülebilir kılmaya ve şirketimizi uzun vadeli hedeflerine kararlılıkla taşımaya odaklanıyoruz."

Başarının temelinde saha ve veri gücü var

Şirket performansının arkasında güçlü organizasyon yapısı, sahadaki etkinlik ve veriyle beslenen yönetim yaklaşımının belirleyici rol oynadığını vurgulayan Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

“Karar alma süreçlerimizi yalnızca ERP tabanlı sistemlerle tanımlamıyor; sahadan anlık veri akışıyla beslenen, uçtan uca veri sürekliliği sağlayan dijital altyapımız ve yapay zekâ destekli analitik kabiliyetlerimizle çok katmanlı bir yönetim modeli benimsiyoruz. Sahadaki aktif varlığımız sayesinde işimizin en kritik bileşenlerinden biri olan hammadde tedarikini doğru zamanda, doğru koşullarda ve doğru kaliteyle yönetmeye odaklanıyoruz. Bu alandaki disiplinli yaklaşımımızı sürdürerek operasyonel gücümüzün temelini oluşturan doğru alım refleksimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Tedarik zincirimizi uçtan uca bütüncül bir perspektifle ele alarak yalnızca operasyonel süreçleri yönetmekle kalmıyor; değişen piyasa dinamiklerini, küresel tedarik eğilimlerini ve risk unsurlarını eş zamanlı analiz ederek stratejik kararlarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Uluslararası ve yerel kaynaklardan doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir veri setlerine erişiyor; küresel tarım ve gıda piyasalarına ilişkin uluslararası otoriteler ve güvenilir kuruluşlar tarafından yayımlanan analiz ve öngörüleri düzenli olarak takip ediyoruz. Bu verileri sahadan elde ettiğimiz bilgiler, içgörü odaklı analizler ve sektörel karşılaştırmalarla derinleştirerek karar alma süreçlerimize güçlü ve sürdürülebilir bir öngörü kabiliyeti kazandırıyoruz.

Bu yaklaşımı istikrarlı biçimde sürdürmemiz, karar alma hızımızı ve doğruluğunu artırırken; kurum içi uyum, iş birliği kültürümüz ve deneyimli yönetim perspektifimizle birleşerek sürdürülebilir operasyonel başarıyı destekliyor. Küresel ölçekte çeşitlenen tedarik olanaklarını yakından takip ederek hammadde yapımızı esnek ve dirençli bir şekilde yönetiyor, değişken piyasa dinamiklerine rağmen üretim kalitemizi istikrarlı biçimde sürdürüyoruz.

Tüm bu yapının temelinde ise yüksek yetkinliğe sahip, sorumluluk bilinci güçlü ve belirsizlikleri etkin şekilde yönetebilen insan kaynağımız yer alıyor. Ekip arkadaşlarımızı yalnızca sürecin bir parçası olarak değil; ortak hedefler doğrultusunda değer üreten ve geleceğimizi birlikte şekillendiren stratejik paydaşlar olarak konumlandırıyoruz. Sürekli gelişimi odağına alan kurum kültürümüzle uzun vadeli ve kalıcı başarıyı güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Türkiye’nin üretim gücünü 20’den fazla ülkeye taşıyor

Türk gıda sektörünün güçlü ve güvenilir temsilcilerinden Eksun Gıda, sahadaki çevik ve organize satış ekipleriyle yüksek kalitedeki ürünlerini nihai tüketiciden profesyonel mutfaklara kadar uzanan geniş bir kullanım alanına taşıyor. Sinangil ve Sinangil Gluten YOK başta olmak üzere güçlü markalarıyla ürünlerini Türkiye’nin 81 ilinde tüketicilerle buluşturan şirket, Türkiye’deki yaygın satış gücünü uluslararası pazarlardaki etkinliğiyle destekliyor.

Uzak Doğu, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika başta olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Eksun Gıda, farklı coğrafyalardaki pazar ihtiyaçlarına cevap verebilen üretim kabiliyeti, yüksek kalite standartları ve güçlü tedarik yapısıyla Türk gıda sektörünün uluslararası pazarlardaki temsilini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Küresel tedarik olanaklarını yakından takip ediyor

Küresel ölçekte çeşitlenen tedarik olanaklarını yakından takip eden Eksun Gıda, hammadde ihtiyacını karşılarken yerli kaynakların yanı sıra uluslararası tedarik alternatiflerini de piyasa koşulları doğrultusunda değerlendiriyor. Sahadan gelen verileri küresel piyasa göstergeleriyle birlikte analiz eden şirket, değişen piyasa dinamiklerine hızlı şekilde uyum sağlayan alım politikasıyla tedarik sürekliliğini desteklerken üretimde yüksek kalite standardını korumaya odaklanıyor.

Üretim gücünü yenilenebilir enerjiyle geleceğe taşıyor

Operasyonel ve finansal performansını sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarla destekleyen Eksun Gıda, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında İzmir’de teşvik belgelerini aldığı toplam 18,9 MW kapasiteye sahip rüzgâr enerjisi santrallerinin (RES) yapım çalışmalarını sürdürüyor. Santrallerin tamamlanmasıyla birlikte şirket, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.