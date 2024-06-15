Eksun Gıda’dan ilk çeyrekte 2,3 milyar lira ciro

Sinangil ve Sinangil Gluten Yok markaları ile 200’ü aşkın ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, Türkiye Muhasebe Standartı (TMS) 29 enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan 2024 yılı ilk çeyrek dönem finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınladı.

Eksun Gıda’nın 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam cirosu 2,3 milyar TL seviyesine ulaşırken, ihracat cirosu 544 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece, ihracatın toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 24 oldu.

“Toplam özkaynakları 2 milyar TL oldu”

Güçlü sermaye yapısını 2024 yılı ilk çeyreğinde de sürdürdüklerini belirten Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Eksun Gıda’nın toplam özkaynakları 2 milyar TL oldu. Şirketin aktif büyüklüğü ise 2023 yıl sonuna göre yüzde 14 artarak 4,4 milyar TL’ye ulaştı. Sürdürülebilir büyümenin devamlılığı için gerekli olan güçlü özkaynak yapısını koruyan şirketimiz, özkaynak büyüklüğünü 2 milyar TL’nin üzerine çıkardı. İç piyasaya verdiğimiz önemin yanı sıra şirketimiz, ülke ekonomisine de katkısının bilinciyle, ihracat odağını koruyor ve sürekli canlı tutuyor.” dedi.

Lisanslı depoculuk ve rüzgar enerjisi ile büyüyor

2024 yılının ilk çeyreğinde de Eksun Gıda’nın global liderlik vizyonu doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam ettiğini belirten Ahmet Demir, “Rekabetçi konumumuzu daha da sağlamlaştırmak adına yatırım çalışmalarımıza devam ettik. Ülke ekonomisi ve tarım sektörü açısından katma değeri hızla önem kazanan, ‘Lisanslı Depoculuk’ alanında faaliyet göstermek üzere, lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'ni satın alarak Eksun Gıda’nın bünyesine dahil ettik. Bunun yanı sıra, yenilenebilir enerji santrali yatırımlarımızın ilk fazları kapsamında, İzmir ili, Bergama ilçesinde kurulması planlanan enerji santrali yatırımları için bölgenin elektrik dağıtım şirketinden, toplamda 18 bin 900kW güce sahip rüzgar enerji santrali yatırımı için çağrı mektupları aldık.” ifadelerinde bulundu.

Operasyonel karlılık devam ediyor

Küresel gıda güvenliği ve kalite standartları kurumu BRCGS Gıda Güvenliği Standardı'nın Food V9 denetimini de başarıyla geçtiklerini belirten Demir, şunları kaydetti: “Geçmiş yıllarda olduğu gibi tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkında olarak, yüksek üretim kapasitemiz, yaygın dağıtım ağımız ve tecrübeli yönetim yaklaşımımız ile 2024 yılı ilk çeyreğinde de faaliyetlerimizi başarı ile sürdürdük. Bunun yanında, 2023 yılı Mart ayında, paylarının halka arz edilmesi ile birlikte halka açık bir şirket statüsüne erişen Eksun Gıda’nın halka arz ile birlikte artan güçlü özkaynakları, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartı (TMS) 29 enflasyon muhasebesi uygulamasının etkisi ile finansal tablolarımızı olumsuz yönde etkilemiştir. TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı ilk çeyrek finansal tablolarında 126 milyon TL dönem zararı bulunan Eksun Gıda’nın, TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmamış finansal tablolarında 86 milyon TL dönem net karı bulunmaktadır. Buna paralel olarak, yaklaşık 10 milyon TL vergi ödeyen şirketimizin TMS 29 etkisi hariç brüt kar marjı yüzde 16,5 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.”