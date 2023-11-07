Ekvator Enerji Grubu’ndan 3,2 milyar liralık RES yatırımı

Ekvator Enerji Grubu, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yatırımlarına devam ediyor.

Yatırım tutarı 3 milyar 209 milyon 36 bin 250 lira olarak hesaplanan projeler kapsamında Depolamalı Rüzgar Enerjisi Santralleri için 14 adet Elektrik Depolama Ünitesi kullanılacak.

Yıllık üretimi 336 milyon kilovatsaat olarak planlanan yeni yatırımlarla birlikte ortalama 75 bin 472 adet meskenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması ve 9 milyon 600 bin ağacın çevreye sağlayacağı katkıya denk karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

Yatırıma ilişkin açıklama yapan Ekvator Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Kubilay Şakar, "Çevreye ve insana olan duyarlılığımızı şirketimizin yatırım faaliyetlerinde de ön planda tutarak büyümeye devam ediyoruz. Doğanın bize sunduğu imkanları ülkemize ve dünyaya fayda sağlayacak projelerle değerlendirmeyi, karbon salımını azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.