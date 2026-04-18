El Al Havayolları Boeing ile 1,5 milyar dolarlık filo yenileme anlaşması imzaladı

İsrail merkezli El Al havayolu şirketi, filosunu gençleştirme stratejisi doğrultusunda Boeing ile toplam bedeli yaklaşık 1,5 milyar dolar olan bir satın alma protokolüne imza attı. Şirket tarafından Tel Aviv Borsası’na yapılan resmi bildirime göre anlaşma; 3 adet 787-9 modelinin kesin alımını, 6 adetlik satın alma opsiyonunu ve geçmiş siparişlerden devreden hakları kapsıyor. 2028 ile 2030 yılları arasında teslim edilmesi planlanan bu yeni nesil uçaklar, şirketin mevcut envanterindeki ekonomik ömrünü tamamlamış modellerin yerini alacak. Teknik özellikler bakımından yakıt verimliliği yüksek olan bu jetlerin sisteme dahil edilmesiyle, havayolunun operasyonel maliyetlerinde düşüş sağlanması ve özellikle uzun menzilli rotalarda verimliliğin artırılması hedefleniyor. Bu hamle, şirketin küresel sivil havacılık standartlarına uyum sağlama ve teknolojik altyapısını güncelleme yolundaki en büyük mali yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçiyor.

Bölgesel gelişmeler ve pazar dinamikleri filo kararlarını nasıl şekillendiriyor?

El Al’ın bu yatırım kararı, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin uluslararası uçuş ağları üzerinde yarattığı köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Birçok yabancı havayolu şirketinin güvenlik gerekçeleriyle bölgeye olan seferlerini askıya alması veya azaltması, yerel taşıyıcıların pazar içindeki konumunu ve doluluk oranlarını doğrudan etkiledi. Şirketin elde ettiği finansal gelirlerin bu devasa filo yatırımına kanalize edilmesi, mevcut piyasa koşullarında operasyonel sürekliliği sağlama çabası olarak değerlendiriliyor. Havayolu yönetimi, eskiyen 777 serisi uçaklarını kademeli olarak devre dışı bırakarak sadece Dreamliner modellerinden oluşan homojen bir filo yapısına geçmeyi planlıyor. Bu tip bir filo sadeleştirmesi, bakım maliyetlerinden personel eğitimine kadar pek çok alanda tasarruf sağlamayı amaçlayan standart bir sektörel uygulama niteliği taşıyor.

Stratejik büyüme planları ve uzun vadeli mali yükümlülükler

Boeing ile yapılan bu 1,5 milyar dolarlık anlaşma, şirketin 2030 yılına kadar filosundaki toplam uçak sayısını artırma ve hizmet ağını genişletme vizyonunun bir parçasıdır. Yapılan mali analizler, bu ölçekteki bir yatırımın şirketin borç yapısı ve nakit akışı üzerinde uzun vadeli bir yükümlülük oluşturacağını, ancak yeni nesil uçakların sağlayacağı yakıt tasarrufunun bu yükü dengeleyebileceğini öngörüyor. Öte yandan, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel havacılık sektöründeki arz-talep dengesizlikleri, teslimat takviminin planlandığı gibi işlemesi önündeki risk faktörleri olarak görülüyor. El Al’ın gerçekleştirdiği bu modernizasyon hamlesi, sadece bir kapasite artışı değil, aynı zamanda sivil havacılıkta değişen karbon emisyonu kurallarına uyum sağlama yolunda atılmış teknik bir adım olarak okunuyor. Gelecek on yıla yayılan bu süreç, şirketin finansal sürdürülebilirliği ile küresel rekabet koşulları arasındaki hassas dengeyi belirleyecek temel unsurlardan biri olacaktır.