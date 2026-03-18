El değiştiren 5K Karavan, denizde de hizmet verecek

Yaklaşık beş yıl önce Gerede’de kurulan ve 2022’den buyana Bolu’da 3.500 m2 kapalı 12 bin m2 arazi üzerinde modern teknoloji ile donatılı tesislerinde üretim yaparak 7 kıtada 25 ülkeye ihracat yapan 5K Karavan, inşaat, turizm ve deniz araçları üretimi alanlarında faaliyet gösteren iş insanı Metin Pelitoğlu tarafından alındı.

Şirketin devrinde konuşan kurucu İsmail Çakmak, markayı “daha ileriye taşıyacak bir yapıya” devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken, Pelitoğlu ise 5K’yı deniz araçları üretimiyle entegre ederek büyütmeyi hedeflediklerini açıklayarak “ 2027’de üç yeni karavan modelimizi müşterilerimizin beğenisine sunacağız” dedi.

20 yıldır karavan sektöründe faaliyet gösteren ve 5K’yı kurarak kısa sürede sektörün önde gelen markalarından biri haline getiren İsmail Çakmak, devir kararının arkasında büyüme sorumluluğu ve iş yoğunluğunun yattığını söyledi. Çakmak, “5K’yı belirli bir noktaya kadar getirdik. Bugün sadece Türkiye’de değil; Avrupa’da, İngiltere’de, ABD’de, Japonya’da birçok ülkede 5K’nın bayrağı dalgalanıyor. Bu markayı daha da yukarı taşımak büyük sorumluluk istiyor. Farklı sektörlerde şirketlerim var. Bu yoğunlukta hem diğer işlerimi hem de fabrikayı aynı anda yürütmek zorlaştı” dedi.

Güçlü bir firmaya devrettiğim için mutluyum

Karavan kültürünü bir yaşam biçimi olarak benimsediğini vurgulayan Çakmak, “Ben karavanla gezmeyi seven bir insanım. Çalışmaktan gezmeye zaman kalmayınca bir yerden fedakârlık yapmak gerekiyor. Bu firmayı devrederken ‘sattık kurtulduk’ anlayışıyla hareket etmedim. 5K’yı daha iyi yerlere taşıyabilecek bir firmaya devrettiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.

5 model, 25 ülke, aylık 40 adet üretim

5K’yı satın alan Metin Pelitoğlu ise markayı büyüterek yeni bir üretim vizyonu ortaya koyacaklarını söyledi. İnşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini, aynı zamanda deniz araçları üreticisi olduklarını belirten Pelitoğlu, “Karavan üretimi ile tekne üretiminin birçok noktada benzer olduğunu gördük. Bu sinerji bizi satın almaya yöneltti” diye konuştu.

Satın alma sürecinin hızlı geliştiğini aktaran Pelitoğlu, “ Doğrusunu söylemek gerekirse perşembe günü anlaştık, Cuma günü TÜYAP Fuarı’na katıldık. Fuarda gördüğümüz ilgi, markanın gücünü canlı olarak test etmemizi sağladı. Bilinen ve güçlü bir markayı bünyemize kattığımız için mutluyuz” dedi.

Metin Pelitoğlu, 5K Karavan, kullanım amacına göre 3 tip çekme karavan ve 2 model motokaravan olmak üzere toplam 5 model ile aylık ortalama 30-40 adet üretim kapasitesine sahip olduğunu ve ürünlerin 25 ülkeye ihraç edildiğini anlattı. İhracatın toplam üretim içindeki payının yüzde 5 seviyesinde bulunduğunu ve en büyük pazarın Avrupa ülkeleri; özellikle de Almanya olduğunu anlatan Pelitoğlu, ABD, İngiltere, Avustralya, Japonya, Dubai ve Katar’ın ihracat yapılan pazarlar arasında yer aldığını söyledi.

Karavan ve tekneyi aynı çatı altında üreteceğiz

Üretimlerin ihracat yapılan ülke standartlarına göre gerçekleştirildiğini söyleyen Pelitoğlu, ayrıca ihracat yapılan her ülkede satış sonrası servis altyapılarının da bulunduğunu belirtti. Sektörde Karavan üretiminde yeni modeller ve deniz araçları ile hem ihracat artışı yakalamayı hem de pazarda daha güçlü olma hedefi ile ilerleyeceklerini söyledi.

Pelitoğlu, özellikle Karavan’da 2027’ye daha güncel modellerle girmeyi amaçladıklarını belirterek, iki yeni motokaravan modelini piyasaya sunacaklarını ve fuarlarda sergileyeceklerini açıkladı. Ayrıca 5K çatısı altında deniz araçları üretimine de başlanacağını ifade eden Metin Pelitoğlu şunları söyledi:

“Bolu’daki tesisimizde üstü açık, günlük kullanım ve balıkçılık için uygun 5 metrelik, ayrıca tek kabinli 6 metrelik ve 7 metrelik spor tekne üretimi olmak üzere üç farklı tekne modeli üretilecek. Yani kullanıcılar yaptığımız tekneleri aracının arkasına bağlayarak istediği yere götürebilecek. Hafta sonu denize açılıp ardından tatiline devam edebilecek. 5K artık bir koluyla denize, bir koluyla doğaya açılacak” dedi.

Turizm yatırımı da geliyor

Pelitoğlu, mevcut iş kollarına ilave olarak çok yakın bir zamanda konaklama alanında olan yatırımları ile de turizm sektöründe de olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

“ Grup bünyesinde Kapadokya’da yapımı süren 24 yataklı butik otel inşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. Yaklaşık üç ay içinde hizmete alınmasını planlıyoruz. Tamamen doğal ahşap ve taştan inşa edilen bu yatırımızla da şirket olarak konaklama ve turizm sektöründe de faaliyet göstermeye hazırlanıyoruz. Yani üç kardeş olarak bundan böyle 5K Karavan çatısı altında hem karavan, hem tekne üretimi hem de konaklama ile entegre bir tatil ve yaşam konsepti sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz bizden alacakları karavan ve teknelerle hafta sonlarını ve tatillerini dolu dolu geçirebilecek. 5K artık sadece karada değil, denizde de olacak”