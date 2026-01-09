Elder’den çocuklara enerjiyi öğretecek animasyon

Mehmet KAYA/ANKARA

Kıvılcım ve Volkan, Enerjinin İzinde projesinde animasyon karakterler, çocuklara elektriği ve enerjiyi eğlenceli, anlaşılır şekilde anlatmak amacını anlatacak. Animasyon serisi “Kıvılcım & Volkan” YouTube üzerinden 10 Ocak gününden itibaren yayınlanmaya başlanıyor. Animasyon, YouTube platformunda @KıvılcımVolkan hesabından erişilebilecek.

"Bilgiler çocuklara eğlenceli bir yolla anlatılacak"

Elder’den yapılan açıklamada, Kıvılcım ve Volkan, güvenlik, güvenli kullanım başta olmak üzere, enerji, elektrik, verimlilik, bilinçli tüketim, gibi alanlarda çocuklara bilgi verecek, hayatta nerelerde ve nasıl kullanıldığını anlatacak, bilgiler çocuklara eğlenceli bir yolla anlatılacak. Elektrik ve enerji çocukların hayatında karşılığı olan temel konular üzerinden örneklenerek gösterilecek. Çocukların hem öğrenmesi yanında ilham alarak merak etmelerini sağlamayı da hedefliyor.

"Elektrik enerjisi bugün yaşamın her alanında temel bir rol üstleniyor"

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, projeye yönelik değerlendirmesinde, “Sektör olarak yatırım odağımızı yalnızca insana değil, insanın içinde yaşadığı modern yaşamı mümkün kılan; sağlığı, eğitimi ve konforu destekleyen tüm altyapıya yöneltiyoruz. Elektrik enerjisi bugün yaşamın her alanında temel bir rol üstleniyor. Bu bilinçle geleceği şekillendirirken yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımıza daha müreffeh bir yarın bırakmayı asli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Çünkü çocuklarımız, geleceğimizin en değerli güvencesi. Bu anlayışla; çocukların merak duygusunu beslemeyi, enerjiyi soyut bir kavramdan öte günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kavramalarını sağlamayı istiyoruz” dedi.

Enerji farkındalığı yüksek, sorgulayan, araştıran bireylerin yetişmesine katkı sunmanın hedeflerinden biri olduğunun altını çizen Fakir Hüseyin Erdoğan, Kıvılcım ve Volkan animasyonunun çocukların aktif katılımıyla gelişmesini de planladıklarını, yaratıcı ve öğretici bir faaliyet yolculuğu şeklinde tasarladıklarını anlattı.