Electrolux ikinci çeyrek mali tablolarında gerileme kaydedildi

Şirketin finansal performansındaki bu sert düşüşün merkez üssü olarak Kuzey Amerika operasyonları öne çıkıyor. Bölgedeki yüksek enflasyonist ortam ve azalan tüketici güveni, yüksek fiyatlı beyaz eşya grubuna olan talebi doğrudan baskılarken, artan rekabet baskısı marjları ciddi oranda daralttı. Şirket, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinde hacimsel bazda büyüme kaydedip net satışlarını 31,6 milyar kron seviyesine çıkarmayı başarsa da, Kuzey Amerika operasyonlarından gelen yapısal kayıplar küresel ölçekteki operasyonel karlılığı gölgede bıraktı.

Maliyet baskıları ve lojistik zorluklar sürüyor

Operasyonel tarafta tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında faaliyet kârı beklentileri aşmış olsa da, hammadde ve gümrük tarifelerine bağlı ek maliyet yükleri nihai kârlılık üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Özellikle çelik, alüminyum ve bakır gibi temel emtialardaki fiyat dalgalanmaları ile küresel tedarik zincirlerindeki lojistik maliyetler, fiyat artışlarıyla tam olarak dengelenemedi. Bu maliyet katılığı, şirketin operasyonel iyileşme adımlarının bilançoya net kar olarak yansımasını geciktiren en büyük engeller arasında yer alıyor.

Finansal tablolardaki bu kırılganlığı aşmak ve bilançoyu kaldıraç baskısından kurtarmak adına şirket yönetimi radikal adımlar atmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen büyük ölçekli bedelli sermaye artırımı ile sağlanan kaynak, Kuzey Amerika pazarındaki düğümü çözmek adına Çinli beyaz eşya üreticisi Midea ile stratejik bir ortaklığın finansmanında kullanılacak. Analistler, küresel ayak izini optimize etmeyi hedefleyen bu yeniden yapılanma stratejisinin ve maliyet azaltma programlarının, önümüzdeki çeyreklerde operasyonel verimliliği artırarak şirketi yeniden karlılık bölgesine taşıyabileceğini öngörüyor.