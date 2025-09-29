Electronic Arts resmen satılıyor

Electronic Arts'dan (EA) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners'ın oluşturduğu yatırım konsorsiyumu tarafından tamamı nakit ödenecek bir işlemle satın alınmak üzere kesin bir anlaşma yapıldığı bildirildi.

Anlaşma şartlarına göre konsorsiyumun EA'nın tamamını 55 milyar dolarlık değerleme ile satın alacağı aktarılan açıklamada, PIF'in şirketteki mevcut yüzde 9,9 hissesini muhafaza edeceği kaydedildi.

Açıklamada, EA hissedarlarının hisse başına 210 dolar nakit alacağı belirtilerek, bu fiyatın 25 Eylül 2025 piyasa kapanışına göre yüzde 25 prim içerdiği ifade edildi.

Finansmanın yaklaşık 36 milyar dolarının özsermaye, 20 milyar dolarının ise borç ile sağlanacağı belirtilen açıklamada, EA'nın yönetim kurulu tarafından onaylanan satın alma işleminin, düzenleyici onaylara da tabi olarak 2026 yılı başında tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, satın alma işleminin "tarihteki en büyük nakit sponsorlu özel yatırım" olduğu vurgulandı.