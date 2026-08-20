Elektrik aboneliği işlemlerinde dijital dönem: Sepaş Enerji dijital kanallarıyla kolaylık sağlıyor

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Günlük yaşamın pek çok alanında olduğu gibi elektrik aboneliği hizmetlerinde de müşterilerin işlemlerini bulundukları yerden ve kendi zamanlarında yönetme beklentisi giderek artıyor. Sepaş Enerji de dijitalleşme stratejisi doğrultusunda, mevcut dijital kanallarını müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye ve kullanımını yaygınlaştırmaya odaklanıyor.

Akkök Holding, Başkent Doğalgaz ve Torunlar Enerji ortaklığında faaliyet gösteren Sepaş Enerji'nin geliştirdiği Sepaş Cebinde mobil uygulaması, kullanıcıların abonelik işlemlerini tek platform üzerinden yönetmesine imkan tanıyor. Uygulama, 2026 yılında 58 bin 670 kez indirilirken, indirme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,34 artış gösterdi. Bu artış, müşterilerin elektrik işlemlerinde dijital kanallara yönelik ilgisinin de yükseldiğini ortaya koyuyor.

E-posta faturaya geçiş öne çıkıyor

Dijital kanallar üzerinden sunulan hizmetler arasında fatura işlemleri de önemli bir yer tutuyor. Müşteriler elektrik faturalarını dijital ortamda takip edebilirken, Sepaş Cebinde mobil uygulaması üzerinden fatura bilgilendirme tercihlerini güncelleyerek faturalarını kağıt yerine e-posta yoluyla almayı tercih edebiliyor. Böylece fatura bilgilendirmelerini dijital ortamda takip edebiliyorlar.

Elektrik işlemleri birkaç adımda yönetilebiliyor

Sepaş Cebinde mobil uygulaması üzerinden müşteriler; fatura ve ödeme bilgilerini takip edebiliyor, fatura bilgilendirme tercihlerini güncelleyebiliyor, tüketim detaylarını görüntüleyebiliyor, sözleşme ve abonelik bilgilerine ulaşabiliyor. Uygulama üzerinden abonelik açma ve sonlandırma gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.

Müşteriler, benzer şekilde sepas.com.tr web sayfasındaki ‘online işlemler’ menüsü üzerinden de elektrik aboneliklerine ilişkin pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor. Böylece müşteriler, ihtiyaç duydukları işlemler için Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne gitmek yerine dijital kanalları kullanarak işlemlerini bulundukları yerden tamamlayabiliyor.

Dijital kanallarla işlemler daha kolay yönetiliyor

Sepaş Enerji’nin dijital kanalları, müşterilerin elektrik aboneliklerine ilişkin işlemlerini şubeye gitmeden, sıra beklemeden yönetebilmelerine olanak sağlıyor. Sepaş Enerji, müşterilerinin değişen beklentileri doğrultusunda dijital hizmet kanallarını geliştirmeye ve daha fazla müşterinin bu kanallardan yararlanmasını sağlamaya devam ediyor.

Sepaş Cebinde mobil uygulamasına App Store ve Google Play üzerinden, Online İşlemler platformuna ise sepas.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.